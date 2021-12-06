حواديت الأراجوز تختتم عروضها بقصر كفر شكر

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فاعليات مسرح المواجهة والتجوال بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث استقبل مسرح قصر ثقافة كفر شكر وبكامل العدد مسرحية "حواديت الأراجوز" من إنتاج المسرح القومي للأطفال، تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزي المليجي، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدي ونس، استعراضات أشرف فؤاد.

يقوم العرض على فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب يتخللها التمثيل الاستعراضي والغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل عددا من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، والعرض بطولة نخبة متميزة من الفنانين وهم رندة قطب، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، عادل ماضي، محمد خليل، محمد بسيوني، حمزة عبد الله، فوزي المليجي.

وناقش قصر ثقافة بهتيم، كتاب "الاسماعيليون فى العصر الوسيط" تاليف فرهاد دفترى، ترجمة سيف الدين القصير، ناقشه الشوربجى محمد، يتناول الكتاب جوانب من الفكر والتاريخ الإسماعيليَّين في العصور الوسطى، كما يناقش المراحل المختلفة من هذا التاريخ، واصفاً مساهمة الإسماعيليين الأوائل واللاحقين في الثقافة الإسلامية، ويتناول عدد من الفصول أفراداً إسماعيليين بعينهم، مثل حسن الصبّاح؛ إلى جانب عقد نادي الأدب بالقصر، أمسية شعرية بحضور أعضاء وضيوف النادي ومنهم محمد جهاد، محمد السيد، وإسراء بدر، وبسمة تامر، وأمينة بدر، وعزيزة شعبان.

كما استقبل بيت ثقافة سنديون زيارة ميدانية لطلاب المدارس المحيطة، شاركوا خلالها في ورشة كروشية، إلى جانب حوار مفتوح أداره علاء شمعون مدير البيت، حول أهمية القراءة، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة رسم حر للأطفال، تدريب مروة محمد.

فيما بثت صفحة الفرع الرسمية عدد من ورش الحكي للأطفال، أعدها كل من بيت ثقافة الخانكة وأبوزعبل ومكتبة طحانوب، لقصة سفينة النجاة تأليف عبدالتواب يوسف، بصوت الطالبة هدير علاء، وقصة بمبو والعواصف الأربعة بقلم إبراهيم عزوز، بصوت الطالبة هدى محمود، وقصة النسر والسلحفاة تأليف أحمد سويلم بصوت إيمان شحتة، إضافة لأغنية "مصر التي في خاطري" لفريق كورال بيت ثقافة القلج.