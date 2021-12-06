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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن قليوب وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات الطرق وأعمال الرصف التي يتم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة للعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتلك المدن .

 

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وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجيش بكوم أشفين بمركز ومدينة قليوب بطول كيلو متر بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون جنيه، حيث تم توسعة الشارع وإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة.


من جانبه شدد محافظ القليوبية على دفع الأعمال وبذل الكثير من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف.
وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إزالة عقار سنتر عبده الكائن بشارع أحمد عرابي، والذي صدر له قرار إزالة لتعارضه مع أعمال توسعة شارع أحمد عرابي الجاري تطويره وتوسعته بتكلفة 60 مليون جنيه حيث شدد المحافظ على تكثيف أعمال الإزالة على مدار 24 ساعة وتأمين المنطقة المحيطة بالعقار حفاظا علي أرواح المارة .


وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية بطول 10 كم، ليكون ثلاث حارات مرورية بدلا من حارتين وإنشاء حواجز خرسانية على طول الطريق لحماية السيارات بدءا من كوبري المظلات ومستشفى الناس وحتى الطريق الدائري، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال التطوير للحد من الكثافات المرورية في هذه المنطقة بمحافظتي القليوبية والقاهرة،  حيث استمع المحافظ إلى شرح مجمل من مهندسي الموقع عن موقف تنفيذ المشروع والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70 % ، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.


كما كلف محافظ القليوبية رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع جميع التراكمات من الأتربة والرتش على جانبي الطريق بدءا من الطريق الدائري وحتى حدود محافظة القاهرة.

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