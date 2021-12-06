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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذراع مزيفة.. حيلة مسن لتجنب تناول لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قام مسن إيطالي، بعمل حيلة للفرار من حتمية الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ، إلا أن الممرضة اكتشفتها على الفور.

 

وتقدم الرجل الخميس الماضي، إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي، ووضع طرف اصطناعي عالي الجودة مكان زراعه، لكن لونه وملمسه أثار على الفور شكوك الممرضة المكلفة بتلقيحه ، والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

 

ثم طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئا فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي، موضحا أن الرجل "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

 

وأفادت وسائل إعلام في إيطاليا وألمانيا، بأنه تم اكتشاف حالات إصابة بـ متحور كورونا الجديد أوميكرون في كلا البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية لابريس، أن مواطنا إيطاليا قادما من موزمبيق ثبتت إصابته بـ متحور أوميكرون.

 

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وصل المصاب الى روما يوم 11 نوفمبر، وعاد إلى منزله بالقرب من نابولي. كما ثبتت إصابة خمسة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان في سن المدرسة، وتم عزلهم جميعا، وهم مصابون بأعراض خفيفة للمرض.

 

وقال معهد الصحة الوطني الإيطالي إن الرجل كان قد حصل على جرعتي لقاح مضاد للفيروس.

 

ودعت وزارة الصحة الإيطالية ، جميع المناطق إلى تشديد متابعة الفيروس وتسلسله لاكتشاف حالات المتحور الجديد الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

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