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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة ؟ .. دار الإفتاء تجيب

العمرة
العمرة

هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة ؟ .. قال الدكتور عويضة عثمان أميمن الفتوى بدار الغفتاء أنه يجوز للمعتمر ان يعتمر لأكثر من شخص في السفرة الواحدة ، بمعنى بمجرد أن ينتهي من العمرة الخاصة به يذهب الى أقرب ميقات ويحرم منه للعمرة الثانية ثم يعتمر وهكذا ، أما ان يؤدي العمرة الواحدة عن أكثر من شخص فهذا غير جائز .


وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: في الميقات عليك أن تنوي وتقول " لبيك اللهم عمرة عن فلان " لافتا الى ان التنعيم هو أقرب ميقات لمكة المكرمة .


حكم العمرة عن الميت من التنعيم

 

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشترط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «سأذهب لعمرةٍ قريبة، فهل يجوز أن أعمل عمرة لي، ثم أذهب للميقات؛ لعمل عمرتين لمن توفي من أهلي؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك، أن تذهب للميقات وتؤدي عمرة أخرى، وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج في تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان صحيحًا أو مريًضا مرضًا يرجى شفاؤه؛ فلا يجوز له أن ينيب عنه على الراجح عند جمهور العلماء.
 

شروط العمرة عن الغير


قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أن يوكل الإنسان غيره لأداء الحج أو  العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج أو يعتمر بنفسه.


وأضاف المجمع- في إجابته عن سؤال «هل يجوز أن ينوب إنسان عن آخر على قيد الحياة لأداء العمرة؟»- أنه ثبت عن ابن عباس، أن رجلا سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلى الله عليه وسلم – " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء" قال نعم "قال حج عن أبيك".


وأفاد بأنه إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه؛ فلا يجوز له أن ينيب عنه. 

شروط العمرة عن الغير هل يجوز تكرار العمرة حكم العمرة عن الميت العمرة عن الميت

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