سعر الدولار في البنوك اليوم 7-12-2021

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021، علي مستوي البنوك المصرية.

وثبت البنك المركزي المصري من سعر صرف الدولار أمام الجنيه كمتوسط سعري، ليسجل 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.



وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.



ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر بنحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".



وسجل سعر الدولار نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".



اعلي سعر

بلغ أعلي سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الاسلامي، بقيمة 15.68 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع.

