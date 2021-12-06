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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل استقبال طلاب جمهورية جنوب السودان بجامعة عين شمس

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

نظمت رابطة طلاب جمهورية جنوب السودان بجامعة عين شمس حفل إستقبال لطلاب الجامعة من دولة جنوب السوادن وذلك بكليه الحقوق ،  تحت إشراف أ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

 

تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  أ.د شهيره سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، أ.د. محمد صافى عميد كلية الحقوق 

حضر الاحتفالية ا.د. أحمد ديهوم مدير مركز التحكيم، وا.د. محمود لطفى رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق ، د. فاطمة عادل مدرس قانون المرافعات  ومنسقة الكلية لدى إدارة الوافدين بالجامعة، أ.د ريم التنانى منسق الطلاب الوافدين بكليه طب الأسنان و هدى صبرى منسق الطلاب الوافدين بكليه الحقوق سابقاً ، إلى جانب عدد من ممثلى الملحقية الثقافيه بسفارة دولة جنوب السوادن وعدد من رؤساء روابط جمهورية جنوب السودان بالجامعات المختلفه.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا الإستقبال وأنضمامهم لجامعة عين شمس والتى تعد من أعرق الجامعات فى مصر و الشرق الأوسط.

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