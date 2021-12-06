رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، رسالة طمأنة للمصرين بشأن المتحور أوميكرون.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة وعبدالرحمن عرام،: «لا داعي للقبق من متحور كورونا الجديد أوميكون لان كل الحالات التي تم رصدها بسيطة ومتوسطة في الأعراض".

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن متحور أوميكرون لا يجب القلق منه لأنه ظهر في مناطق كثيرة في العالم، وجرى التعامل معه بمبالغة كبيرة، إذ أن كل الحالات المرصودة من بسيطة إلى متوسطة، ولم تكن أي حالة في حاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي: "مفيش أي حاجة تخلينا نقلق منه".

وأشار خالد عبدالغفار، إلى أنه لم يتم رصد أي إصابة بمتحور أوميكرون، ولا داعي للقلق منه: "يجب أن نترك الفرصة للعلم لكي يصدر حكمه، والأبحاث العلمية لم تستغرق وقتها المطلوب لكي ترد على الأسئلة"، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة للمطعمين لحماية أنفسهم من أوميكرون أو أي متحور أخر.

