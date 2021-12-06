فرنسا: متحور أوميكرون أكثر قابلية للعدوى من دلتا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الاثنين، إن فرنسا رصدت الآن 25 حالة إيجابية لمتغير أوميكرون من فيروس كورونا، منها 21 حالة تم استيرادها من أشخاص عائدين من جنوب إفريقيا، وأربع حالات كانت نتيجة عدوى محلية.

وحسب "رويترز"، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن متغير أوميكرون يبدو أكثر عدوى من متغير دلتا.

وقال أيضًا إن فرنسا تهدف إلى البدء في تقديم لقاح فيروس كورونا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا اعتبارًا من 20 ديسمبر، شريطة أن تعطي السلطات الصحية الضوء الأخضر.

وكانت فرنسا أعلنت أنها تتوقع أن تشهد البلاد ذروة الموجة الجديدة من فيروس كورونا في يناير المقبل.