سوق المستعمل.. سعر هوندا CRV موديل 2017

تعد علامة هوندا العريقة من العلامات الشهيرة في مصر، وتحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالي يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة، خاصة أن لها في سوق المستعمل حضورا قويا، حيث الأسعار أقل قياسا بالزيرو.

تأتي سيارة هوندا CRV موديل 2017 بمنظومة الجر الأمامي، وزودت على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، مدعومة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

تأتي سيارة هوندا CRV موديل 2017 بإطارات ذات تصميم رياضي بمقاس 17 بوصة، و المصابيح الامامية بتقنية LED، مع وجود كاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة الى وجود كاميرا في المرايا الجانبية حتى تقوم بمراقبة النقطة العمياء، أيضا يوجد خاصية المفتاح الذكي و كذلك فتحة السقف تعمل بضغطة زر واحدة مع وجود زر لتشغيل محرك.

تتمتع طرازات هوندا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام مساعدة عند المنحدرات، إضافة إلى خاصية ثبات المركبة عند التحكم في الجر، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تحتوى سيارة هوندا CRV موديل 2017 على مجموعة من التجهيزات خاصية الدخول الذكي، وزر تشغيل المحرك، وفرامل اصطفاف آلية، ونظام تفعيل الفرامل آليا، ومثبت سرعة، ونظم التوجيه ECON لاقتصادية استهلاك الوقود.

تتراوح أسعار سيارة هوندا CRV موديل 2017 في سوق المستعمل من 450 ألف إلي 480 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.