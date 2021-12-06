التعليم العالي: الثورة الصناعية الخامسة أبرز ما نتناوله بالمنتدى المقبل

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من دول العالم الإسلامى، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مؤتمر المنتدى موضوع على الخريطة العالمية وهو يتحدث عن وظائف المستقبل والعالم والتغيير بشكل سيرع جدا وهو ما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة وهو وجود انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وكل ذلك عام 2020 بينما في نهاية 2021 .

واضاف " المصدر" : " اصبحنا في الثور ة الصناعية الخامسة وهو محاولة مصالحة الإنسان على الآلة والتي صنعها الانسان بحيث يأتي اليوم التي تحل فيه الالة مكان الانسان في معظم الوظائف ، الثورة الخامسة جعلت هناك مزيج بين الانسان والالة ".



وكان قد أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المنتدى يتناول عددًا من المحاور، من أهمها: مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة، لافتًا إلى مشاركة عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.

