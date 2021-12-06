نصائح بتناول فيتامين سي يوميا .. هذا ما يفعله بالجسم

يعد فيتامين سي من أهم الأطعمة التى يجب أن تتناولها يوميا ليس فقط من أجل تقوية المناعة ولكن له فوائد كثيرة أخرى.

كشفت دكتور دارين مارينيس، طبيبة الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، أن فيتامين سي ضروري لكل نظام غذائي ومعرفة ما يفعله تناوله يومياً لجسمك أمر مهم .

وأوضحت “دارين” فى تصريحات لموقع Eat this Not That ، أن فيتامين سي موجود بشكل طبيعي في عدد كبيرمن الأطعمة ولا يتم تصنيعه من قبل الجسم، ويوجد في الفواكه الحمضية والفلفل والطماطم والشمام والبطاطس والفراولة والسبانخ، والبعض يفضل تناوله في شكل مكمل غذائي.

وكشفت أن فيتامين سي له العديد من الفوائد يحصل عليها الجسم عند تناوله يوميا من بينها:

تسريع الاستشفاء

فيتامين سي مكون أساسي للنسيج الضام ويلعب دوراً في التئام الجروح، و مضاد للأكسدة مما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا. لذلك، يمكن أن يساعد في منع المشكلات الصحية حيث يلعب الإجهاد التأكسدي دوراً.

يزيد إنتاج الكولاجين

ضروري لإنتاج الكولاجين و هذا هو السبب في أنه عنصر أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

الوقاية من السرطان

كشفت الأبحاث أن فيتامين سي قد يساعد في الوقاية من السرطان ومعظم دراسات التحكم في الحالات قد وجدت علاقة عكسية بين تناول فيتامين سي الغذائي وسرطانات الرئة والثدي والقولون أو المستقيم وتجويف الفم والحنجرة أو البلعوم والمريء والمعدة .

صحة القلب

أوضحت معاهد الصحة الوطنية في أميركا، أن بعض الأدلة تكشف أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فقد وجدت واحدة من أكبر الدراسات، التي شملت أكثر من 85000 امرأة، أن تناوله في كل من النظام الغذائي والتكميلي (أي المكملات) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ووجد آخرون أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يحمي النظر

هناك أدلة قوية على أن فيتامين سي قد يساعد في منع وحتى علاج الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالعمر وهما السببان الرئيسيان لفقدان البصر لدى كبار السن.

يحافظ على الحديد

يعمل فيتامين سي على مساعدة الجسم في امتصاص الحديد، فقد وجدت إحدى الدراسات أن 100 ملج فقط من فيتامين سي يمكن أن يحسن امتصاص معادن بناء الدم بنسبة 67٪.