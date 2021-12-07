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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف أجندة القمة الافتراضية بين بايدن وبوتين

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

كشف البيت الأبيض، عن أجندة القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، جين بساكي، إن القضايا المطروحة ستكون الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن السيبراني والعلاقات الثنائية.

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وأضافت في بيان: "ستمثل هذه المباحثات فرصة للرئيس بايدن لتسليط الضوء على مخاوفنا تجاه النشاط العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وتجديد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ستمثل فرصة لبحث جملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني والقضايا الإقليمية".

وتابعت: "الإدارة الأمريكية الحالية لا تسعى للتصعيد في العلاقات مع روسيا، لكنها ترنو لجعلها أكثر استقرارا".

وأشارت إلى أنه: "أرى أنه بعد أن تولى الرئيس بايدن منصبه، لم تكن مهمتنا التصعيد فيالعلاقات، بل جعلها أكثر استقرارا... هذا بالطبع، يعني أنه يمكننا التعبير عن مخاوفنا وخاصة تجاه قضايا بينها الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا"، مضيفة أن: "يعتزم بايدن  مناقشة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي مع بوتين".

وتجري القمة الافتراضية بين الزعيمين اليوم الثلاثاء. 

الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين الأمن السيبراني البيت الأبيض الرئيس جو بايدن

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