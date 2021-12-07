استشاري صحة نفسية: الزواج ليس وظيفة لكنه عملية ديناميكية مستمرة.. فيديو

قال الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية، إن الزواج ليس وظيفة لكنه عملية ديناميكية مستمرة.

وأضاف "هنداوي"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، : "الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق، وعليها دور تربوي وتوجيهي"، متابعا: "من الممكن أن نغفل عن أولادنا دقيقتين نغرس داخلهم سلوك يستمر معهم طوال العمر".



وأشار: "هذا السلوك من الممكن أن يكون سبب في تعاسته وفي طلاقه عندما يتزوج وفي الوظيفة التي يختارها".



وأوضح الدكتور وليد هنداوي، استشاري الصحة النفسية،: "العملية التربوية للأم أهم من العملية الوظيفية".

