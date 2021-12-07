حسام بدر الدين يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي القاهرة وبرنامجه الانتخابي

أعلن العميد حسام بدر الدين قائمته لخوض انتخابات نادي القاهرة للفترة الجديد 2021-2025 .

كما أعلن العميد حسام بدر الدين برنامجه الانتخابي حيث يسعي الي الوصول للريادة في جميع المجالات الرياضية والاجتماعية .

ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة العميد حسام بدر الدين الي تطوير البنية التحتية ومواكبة التطور والارتقاء الي مستوي اعلي من معايير الجودة القياسية .

ووعد حسام الدين المرشح علي منصب رئيس نادي القاهرة الي إنشاء بوابات ذكية جديدة لدخول الاعضاء بجانبة شبكة انترنت لاسليكة مجانية .

وتركز القائمة علي عمل لائحة رياضية جديدة لجميع الفرق مع إعادة هيكلة الاجهزرة الفنية ورفع كفاءة كافة الملاعب والصالات بالنادي .

وسيتم احداث بعض الالعاب الرياضية مثل كرة السرعة وكروس فيت والشطرنج وتنس الطاولة .

وتقام الانتخابات نادي القاهره يوم 17 ديسمبر الجاري



قائمة العميد حسام بدر الدين

حسام بدر الدين علي مقعد رئيس النادي

نائب رئيس النادي هاني يسري

مقعد أمين الصندوق د/ مروان شلبي

أعضاء فوق السن كلا من أحمد البيلي واللواء أشرف صابر وشيماء حجاب ومصطفي رجب و وائل بيومي

أعضاء تحت السن أحمد السكري