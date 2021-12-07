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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وصفه لـ عمرو مصطفى بـ قليل الذوق.. أحمد خليل يرد على هجوم عزيز الشافعي

أحمد خليل
أحمد خليل

رد المطرب الشاب أحمد خليل، على الهجوم الذي تعرض له من قبل الملحن عزيز الشافعي، بعد إعلان الأخير- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عدم نجاح خليل فنيًا مع الملحن عمرو مصطفى.

وكتب أحمد خليل، منشورا، عبر حسابه على فيسبوك، ردا على عزيز الشافعي: ردًا على الملحن عزيز الشافعي وعلى تشجيعه للفنانين الجدد.. سؤالي، لماذا أقحم اسمي في بوست ليه برغم أني لم أسأله عن رأيه في فني اللي بقدمه وإن كان من حقه إبداء رأيه فيجب أن يليق بأسلوب فنان.

وأضاف أحمد خليل: أعترف وهذا ليس عيب أن محاولاتي في مشوار الفن ما زالت في البداية وهذا ليس عيبًا وأني لم أصل بعد إلى أن أصبح فنان له قاعدة جماهيرية عريضة مثل الفنان محمد حماقي ولكن الإجابة عن السؤال جاءت بعد ما قرأت انتقاده للفنان الكبير محمد حماقي بفشل أغاني في ألبومه؛ فأدركت أنه من الممكن أن تكون المشكلة شخصية.

واختتم أحمد خليل منشوره: للتوضيح.. الصورة المرفقة بالبوست؛ هي رد الملحن عزيز الشافعي على أحد متابعي الفنان الكبير عمرو مصطفي، والذي أقحم فيه فشل ألبومي أنا، وأغاني للفنان القدير محمد حماقي!.. ملحوظة: قام الملحن عزيز الشافعي بمسح البوست بعد انتقاد أسلوبه.

بداية الأزمة

بداية الأزمة كانت بقرار الملحن عمرو مصطفى، إبداء رأيه فيما يحدث بشأن أزمة مؤدي المهرجانات.

وكتب عمرو مصطفى، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “مساء الخير عليكم جميعا .. التزمت الصمت كثيرا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة .. أولا  نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجانات ولكن بسبب أن القائمين على  صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء، وفشلوا فشلا ذريعا، ولم يحللوا أسباب النجاح”.

وتابع عمرو مصطفى: “والآن بعد 3 سنوات من فشلهم حان الوقت لأخذ خطوات جدية للمنافسة بدون منع لأنه بمجرد نزول الشكل الجديد للموسيقى الحقيقية وهذا الشكل يكون قريب من فكر هذا الجيل ويمتعه بشكل يستوعب فكرة (ستنتهي هذه الظاهرة ) تلقائيا”.

وأضاف: “سيخطر على البعض سؤال: أنت من الصناع؟؛ سأرد أنا توقفت تماما عن الإنتاج الموسيقي الفترة الماضية لكي استوعب ما يريد هذا الجيل سماعه.. وما الذي يحرك مشاعره  .. طبعا أنا ادعم الفنان الكبير هاني شاكر لأسباب سياسية وليست فنية لأن سياسيا صورة مصر اهم من اي حد مهما كان جماهيريته ولكن  فنيا  يجب الاعتراف أنه لا يوجد بديل لهذه الظاهرة المنحدرة أخلاقيا وفنيا والحل هو ظهور البديل”.

واختتم عمرو مصطفى منشوره “ووعد.. في خلال الأسابيع المقبلة؛ سيكون البديل في السوق، حبيت بس أثبت حاله بالبوست ده؛ علشان يكون ليا الشرف إني أكون أول واحد فكر في إنقاذ الصورة العبثية في الوسط الغنائي دون هجوم وانتقاد، ولكن بشغل وتعب وتفكير في الخروج من الأزمة، تحياتي للجميع، طولت عليكم .. عمرو مصطفى”.

رد عزيز الشافعي

واستفز هذا المنشور، عزيز الشافعي؛ مما جعله يرد عليه، بتعليق من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: قليل الذوق ومابيحترمش زمايله، وبقاله 10 سنين بيقول بدرس السوق، وبيغلط، وسايبينه، وهو نزل مع حماقي وخليل، ومانجحش؛ فيبطل بقى، تاريخه الفني جميل طبعا، لكن الحاضر صفر، وكنت أتمنى يقف بشغله مع زمايله مش يهاجمنا.

احمد خليل عزيز الشافعي عمرو مصطفى فيس بوك الملحن عمرو مصطفى

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