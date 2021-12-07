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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بند في عقد الونش يهدد بقاءه مع الزمالك

الونش
الونش

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc  عن تفاصيل بند الشرط الجزائي في عقد محمود حمدي الونش مع الزمالك.


وقال شبانة أن اللاعب يوجد بند في عقده يمنحه الحق في الرحيل للاحتراف خارج مصر فقط من الموسم الثاني مقابل حصول الزمالك على 5 ملايين دولار.


وأتم أن البند لا يمكن تطبيقه على أي نادي داخل مصر حال رغبة الونش في الرحيل محليًا.

في سياق أخر حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على عقد جلسة سريعة أمس مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق ، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.


وطمأن طبيب الفريق كارتيرون على الحالة الصحية للاعبين في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الحالي بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

الونش الزمالك مصر

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