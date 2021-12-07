القبض على فنى صيانة بدمياط لانتحاله صفة طبيب علاج طبيعى

محافظة دمياط

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بضبط فني ضبط فنى صيانة كهرباء منتحلا صفة طبيب ويمارس مهنة العلاج الطبيعى

تم ضبط فنى صيانة يدعى “ح. ر " داخل مجمع طبى غير مرخص بكفر البطيخ يقوم بالكشف على المرضى وانتهاك خصوصيتهم وإعطاء وصفات طبية للمرضى واستخدام الإبر الصينية والحجامة وأجهزة العلاج الطبيعى .

وتم ضبط المتهم ، بواسطة لجنة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ، بقيادة الدكتورة ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر ، وبحضور كل من الدكتور كريم عطاالله رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر سعد ، والدكتور عزت البيلى رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر البطيخ، وباسل عبد العزيز عضو العلاج الحر، وتم تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها.



و تم التنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ ، و تم القبض على المذكور متلبسا أثناء الكشف على أحد الحالات *ه .ع* ، وتم عمل محضر شرطة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال ذلك.

ياتى ذلك في إطار تعليمات وزارة الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وتعليمات وكيل الوزارة دكتور السيد احمد عبد الجوادظ

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