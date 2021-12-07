انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، غداً، الأربعاء، عن المناطق الآتية: الميدان، شارع سعد، المحرقة، شارع الجمهورية، كوبري المدير، المطحن، وقسم الشرطة، ابتداءً من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً.

وفي سياق آخر، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحى؛ إضافة إلى إصلاح أخطار الصرف الصحى بمناطق متفرقة بالمدينة.

وأشرف على هذه الأعمال، أحمد عيسى نائب رئيس المدينة، والمحاسب أحمد سلطان، وأشرف داود، رئيس حي شمال وجهاز العمل المعاون لهم.

وتمت أعمال الصيانة خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى مدير المنطقة، والمهندس محمد جاويش رئيس شبكة الصرف، ومنتصر عبد الرحيم، مسئول الصيانة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء ، جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.