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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ذكرى معاهدة شيكاغو.. وزير الطيران يهنئ رئيس الايكاو باليوم العالمي للطيران المدني

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني محمد منار عنبه

أرسل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى برقية تهنئة لـ رئيس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” سلفاتوري شاكيتانو، ولجميع العاملين بالمنظمة بمناسبة عيد الطيران المدني الدولي متمنياً لسيادته تحقيق المزيد من النجاحات الدولية لهذه المنظمة العريقة في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها صناعة النقل الجوى العالمى الفترة الحالية .

وأكد وزير الطيران، على التعاون المثمر بين قطاع الطيران المدني المصري و  منظمة الإيكاو في مجالات الصناعة المختلفة والتي تهدف إلي تعزيز إجراءات السلامة وأمن الطيران وسن التشريعات الدولية للوصول إلى أفضل المستويات العالمية، كما تتبنى سلطة الطيران المدنى المصرى كافة المبادرات الصادرة عن المنظمة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية .

كما تقدم الطيار محمد منار بخالص الشكر والتقدير للتنسيق المستمر والدور الفعال الذى يقدمه المكتب الإقليمى للمنظمة لدول الشرق الأوسط والذى نعتز بوجود مقر المكتب بجمهورية مصر العربية – بالقاهرة.

جدير بالذكر أن منظمة الايكاو تحتفل يوم 7 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للطيران المدني
ويوافق هذا اليوم توقيع معاهدة الطيران المدني الدولي(شيكاغو ) عام 1944م، وتعد جمهورية مصر العربية من اوائل الدول التي انضمت للمنظمة ‫وتضم الإيكاو جميع الدول الأعضاء الموقعة والمصدقة على معاهدة شيكاغو وعددها 192 دولة.

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