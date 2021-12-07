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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بكلية التمريض جامعة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس ورشة عمل بكلية التمريض فى إطار سلسلة ورش العمل التى تقيمها الوحدة للتعريف بأهدافها وآلياتها وكيفية ردع صور العنف والتحرش والتنمر بالجامعة، وذلك تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سحر موسى عميدة كلية التمريض وإشراف د. هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور نخبة من إستشاريي الوحدة وأمانى شاهين امين الكلية .


وأكدت د سحر موسي عميد الكلية أن إقامة مثل هذه الندوات والورش بالكلية تهدف إلى تنمية مهارات التواصل لدى الطالبات والعاملات وعضوات هيئة التدريس ،وتعليمهم كيفية إدارة حالات العنف والتحرش والتصرف معها، حيث تعد ظاهرة التحرش من أبشع صور وأشكال العنف ضد المرأة.

 

كما أكدت على أهمية دور الجامعة البناء فى مواجهة مثل هذه الصور من خلال وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة وإقامتها للعديد من الورش والندوات التى تحث الطالبات والعاملين على كيفية التعامل مع اى شكل من اشكال العنف والتنمر قد تتعرض إحدهن له. 


و أوضحت د. هند الهلالى مديرة الوحدة خلال الندوة التعريفية  التى سبقت ورشة العمل عن ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآليات واستراتيجات العمل بها والحزم الخدمية فيها، وكيفية تحول حالات التحرش والعنف والتنمرمن الاخصائين بالكلية للجامعة وعن الدورالذى تقوم به ،بالإضافة للخدمات التى تقدمها .

وأشارت د. هند الهلالى إلى دور الجامعة في إتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أوالتنمر أو التحرش من الجانب النفسي والإجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة  لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنه القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنة التدريب وتنمية القدرات ولجان ذوى الإعاقة واللجنة الإجتماعية لريادة الأعمال. 


من جانبه استعرض د. عبد الوهاب جودة رئيس قسم علم الأجتماع الأسبق  كيفية التعامل المجتمعى مع انواع التحرش المختلفة وكيف تؤثر سلبياً على المجتمع.

 

ودعا الحضور للتطوع والعطاء لانهم أحد سمات خريجى كلية التمريض مما يسهم فى خلق بيئة إيجابية لضحايا التحرش والعنف والتنمر ويجعلهم قادرات على مواجهة مثل هذه الصعوبات.


كما قامت د. هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر بعرض طرق وخطوات تعليم الفتيات  كيف يصبحن رائدات  أعمال صغيرات، وطرق كتابة دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة وكيفية عملها.


وتحدثت د. أمانى عبد العال الإستشارى النفسي الإكلينيكى بالوحدة داخل ورشة العمل عن كيفية إدارة الحالة وكيفية التعامل معها من استماع وتعامل نفسي حتى تستطيع الحالات أن تدرب ذاتها وتكسبها الطاقة الداخلية النفسية التى تجعلها قادرة على التغلب والتحدى عن ما حدث لها من خلال إشتراكها فى ورش عمل إدارة الأزمات وورش العلاج بالفن والسيكودراما وورش عمل تنمية القدرات النفسية والفنية  للدفاع عن النفس.

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