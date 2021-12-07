عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة نقدم 33 خدمة لذوي الهمم ولهم كافة الدعم

قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات بجامعة عين شمس، أن كلية الدراسات العليا للطفولة هي الكلية الوحيدة في مصر والوطن العربي التي تقدم خدمات للأطفال الأسوياء وذوى الهمم .

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد الخدمات أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، يقدم فيه 33 خدمة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهو عبارة عن خمسة طوابق بها احدث الأجهزة .

وأضافت عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة أن الأنشطة في المركز تخص الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة سواء كانت الإعاقة ذهنية، او حركية، فبالنسبة للأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية نبدأ بفحص طبى شامل من خلال طبيب الأطفال الذى بدوره يحدد ما هي نوع الإعاقة، فإذا وجدنا أن المشكلة في الأعصاب يتم تحويل الطفل إلى عيادة الأعصاب، أما إذا المشكلة ذهنية يتم تحويل الطفل الى الطب النفسي حتى يتعرف على نوع الإعاقة، وبناء على نتيجة الفحص نحدد خطة العلاج وأسلوب التعامل مع الطفلين منوه أنه اذا كان يحتاج جلسات تخاطب، أو جلسة سمعيات، أو يحتاج لبرنامج تنمية مهارات أو تعديل سلوك، ثم نقوم بعمل اختبارات معينة للطفل على أساسها نضع البرنامج الذى سيستمر عليه الطفل لفترة معينة،أيضا بنقوم بعمل جلسات إرشاد أسرى للأمهات والآباء أو القائمين على رعاية الطفل.

وأشارت الدكتورة هويدا الجبالي خلال تصريحاته لـ صدي البلد الي أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات يخص الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، ولديه أجهزة غير موجودة في أي مكان كما يوجد لدينا وحدات غير موجودة فى أى مكان آخر يقدم هذه الخدمة، لافتا أن المركز بيه قاعات محاضرات نلتقى فيها مرة كل أسبوع مع الأخصائيين لتنمية مهاراتهم كما نلتقى مرة كل شهر، وهذا اللقاء يجمع كل الأقسام العلمية بحضور الأطباء لمناقشة وعرض حالات الأطفال فى المركز، أيضا يجب أن لا ننسى دور منظمات المجتمع المدني، فهم يقدمون لنا العديد من المساعدات المادية لأننا نقدم خدماتنا لفئات تستحق الدعم، ومنها حالات اسرية لديها طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة، لذا لا يمكن نكران دور المجتمع المدني في دعمنا من كافة الأوجه.

قالت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الكلية شاركت في احتفالية “قادرون باختلاف” من خلال بعض أطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة.

وقدمت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ورئيس مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، التحية لجميع الفئات من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة بمناسبة احتفالية قادرون باختلاف (النسخة الثالثة)، قائلة: “أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون عصرهم الذهبي ”.

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي، أن أهالي الأطفال والأبطال كانوا يعشيون أجمل لحظات حياتهم وكأنهم يحملون الورد وليس أولادهم.

ولفتت رئيس مجلس إدارة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن هذه الشريحة من المجتمع شديدة الأهمية، مشددة على أنه لا تخلو أي عائلة أو منزل سواء من أقاربنا وجيراننا من شخص من ذوي القدرات الخاصة الجسدية أو الذهنية أو الصم أو البكم.

وأوضحت، أن جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني تولى هذه الشريحة الواسعة أهمية خاصة، لأنهم أصحاب قدرات غير عادية وفائقة، ويتميزون بالذكاء والإصرار والتحدي عوضها الله عز وجل بمواهب في مجالات أخرى.



وشددت الجبالي، على أن مركز ذوى الاحتياجات الخاصة يتعامل مع هذه الفئة على أنهم أبطال، وعلينا استغلال هذه المواهب وخدمتها ورعايتها وتنمية مواهبها والاستفادة من قدراتها في المجتمع.