برلماني: الاقتصاد المصري أثبت صلابته خلال جائحة كورونا

بعد توقعات صندوق النقد الدولي..

أكد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نهضة تنموية غير مسبوقة، و تحقيق مؤشرات اقتصادية عالية رغم جائحة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تحول التحديات التى واجهتها إلى فرص تنموية ومشروعات عملاقة كبيرة تكون بمثابة حائط سد أمام أى أزمات مفاجئة .

و أشار “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو غير مسبوقة ، لاسيما خلال جائحة أزمة كورونا وما خلفته من آثار سلبية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم أجمع ،مؤكدا أن هذا جاء نتيجة اتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل،الأمر الذي ساهم فى حماية مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.

الإصلاح الاقتصادي وراء ارتفاع معدلات النمو النقدي

وأوضح عضو الشيوخ أن قرارات الإصلاح الاقتصادى حققت نجاحات كبيرى لصالح الاقتصاد الوطنى، حيث جاءت نتائجه واضحة و ملموسة على أرض الواقع،وفى مقدمتها استقرار معدلات التضخم والبطالة، و ارتفاع احتياط النقد الأجنبي ، و وضع مصر على الخريطة الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين على حد السواء،مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، سيمكننا حتما من الوصول إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد المصري ، ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022

و نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.







