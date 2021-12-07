وزير الشباب يلتقي بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء الاتحاد المصري لرفع الأثقال الجديد بعد انتخابه برئاسة محمد عبد المقصود، وذلك لمناقشة استعدادات الإتحاد المصري لرفع الأثقال في المرحلة المقبلة.

تقدم وزير الشباب والرياضة في بداية اللقاء بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الاثقال الجديد، مؤكدًا ان عليهم جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لعودة رفع الأثقال مرة أخري إلي منصات التتويج.

واضاف وزير الرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف الإتحاد المصري لرفع الأثقال وجميع الرياضيين وتعمل على تلبية جميع متطلباتهم، مع التأكيد على تلافي أخطاء الماضي، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل الرياضة في مصر.

وأكد صبحي، أن رياضة رفع الأثقال منذ عام 1928 والتي أحرزت مصر فيها أول ميدالية أولمبية كانت لرفع الأثقال، ومنذ ذلك الحين تتصدر مصر رياضة رفع الأثقال على مستوي العالم وتنافس بقوة في جميع المحافل الدولية.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات لمشاركة مصر في بطولة العالم، حيث إن هذه المشاركة هي أول مشاركة للاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال بعد التوقف، مؤكدًا أنه على ثقه كبيرة في لاعبي المنتخب المصري وإنهم قادرين على العودة الي منصات التتويج، مع العمل على التوسع في إدخال لاعبين ناشئين واكتشاف المواهب منذ الصغر لدمجها مع خبرة الكبار بالمنتخب الوطني للحفاظ على الصدارة، والإستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

ومن المقرر أن يلتقي السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات، وذلك بعد الإنتهاء من الجمعيات العمومية للأندية وانتخابات الاتحادات الرياضية، للعمل على تطوير الرياضة في مصر والنهوض بها بما يخدم مصالح الرياضة والرياضيين.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي للعبة رفع الإيقاف عن مصر عقب تسديد الغرامة المالية المقدرة بـ200 آلف دولار وسمح للمنتخب المصري بالمشاركة في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بأوزبكستان في الفترة من 7 وحتى 17 ديسمبر الجاري.

ويضم قوام المنتخب الوطنى المشارك فى البطولة العالمية سبع لاعبين هم : نعمة سعيد ضمن ميزان وزن 64 كيلوجراما و حليمة عبد العظيم وزن 87+ كيلو جراما و محمد إيهاب وزن 81 كيلو جراما وعبد الله جلال وزن 96 كيلو جراما وأحمد سيد عاشور وزن 96 وكريم كحله وزن 89 كيلوجراما وأحمد جابر وزن 109+ كيلو جراما.



الجدير بالذكر أنه أقيمت إنتخابات الإتحاد المصري لرفع الأثقال يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر، والتي أسفرت خلالها الإنتخابات عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الإتحاد المصري لرفع الأثقال.

كما نجح أيضاً محمد أيمن فؤاد بالفوز بمنصب نائب الرئيس، واستطاع محمد إحسان الحصول على منصب سكرتير للاتحاد وأحمد سمير أمينًا للصندوق.



اما على مستوي الأعضاء، فحصل كل من أحمد مصطفى حسين وأحمد مصطفى عبد الحليم ومصطفى راغب ومحمد سمير، على عضوية الإتحاد المصري لرفع الأثقال.