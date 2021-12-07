تفعيل الشراكه بين مستشفيات جامعه عين شمس و GOSH البريطانية

استقبل الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيره سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة عين شمس والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور علي الأنور مدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية، وفداً من مستشفى GOSH البريطانية.

كما حضر اللقاء د. مني الجنزوري رئيس قسم الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس ود ياسمين جمال مدير عام مستشفى الاطفال ولفيف من رؤساء الاقسام والاساتذة بالمستشفى منهم د. مصطفي هدهد ود. هشام عوض ود. حنان ابراهيم ود.ايمان رجب ود. فاطمة سليمان.

يأتى اللقاء في إطار تفعيل الشراكة بين مستشفيات جامعة عين شمس و مستشفي GOSH البريطانية لتبادل الخبرات و تدريب الاطباء علي مدار خمس سنوات.

وتم توقيع اتفاقية في وقت سابق بين مستشفى جريت أورموند ستريت (جوش GOSH) وهى جزء من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) ومستشفى جامعة عين شمس، والتى تعد إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وينص العقد بين الطرفين ، والذي تم تنفيذه بتمويل من مؤسسة البنك التجاري الدولي، على إنشاء برنامجًا طموحًا مدته خمس سنوات بين جوش وعين شمس.

ويعمل المستشفيان، معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام، سوف يطورون ويبدأون برنامج تدريبي تعليمي سريري شامل في هذه المجالات، وجزء رئيسي من الشراكة يكون برنامج استشاري زائر من مستشاري GOSH وغيرهم من المهنيين في هذه التخصصات ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس، مما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH في لندن.