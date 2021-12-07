صبحي يعلن توفير فرصة عمل لزوجة الراحل أدهم السلحدار بأحد المشروعات الرياضية

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، هاتفياً مع زوجة الكابتن الراحل أدهم السلحدار نجم النادى الاسماعيلى سابقا، والمدير الفنى لفريق المجد السكندرى لتقديم العزاء والمواساة في وفاته داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، عن دعم أسرة الراحل، وتوفير فرصة عمل مناسبة لزوجته في أحد المشروعات الرياضية التابعة للوزارة.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيلتقي بأسرة الراحل قريبا، لافتا إلي أن الوزارة تقوم بدورها المجتمعي تجاه جميع الرياضيين، والعمل علي تلبية احتياجاتهم ومؤازرتهم، ومساندة ذويهم حال أية أزمات.

كان الراحل أدهم السلحدار قد تعرض لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز فى الثوانى الأخيرة بمرمى فريق الزرقا بدورى الدرجة الثانية.