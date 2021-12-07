عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: نتعهد ببذل المزيد من الجهود لدعم عمليات حفظ السلام

صدى البلد

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبذل المزيد من الجهود من أجل عمليات حفظ السلام حول العالم لمساعدة الدول التي تأثرت بالحروب، على بناء سلام دائم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مون، في تصريحات أمام مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري الافتراضي لعمليات حفظ السلام، إن كوريا الجنوبية سترسل المزيد من العاملين الطبيين إلى وحدات حفظ السلام الكورية وستقدم المزيد من المعدات لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالمز

وأوضح أن بلاده لديها خبرة قيمة في الانتقال من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة مانحة، وأنها ملتزمة بالمساهمة بشكل أكبر في تعزيز السلام ومنع الصراع.

وطلب مون من الوزراء المشاركين في المؤتمر دعم محاولات كوريا الجنوبية للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة ما بين عامين 2024-2025، داعيا أيضا المجتمع الدولي إلى دعم جهود سول لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، معتبرا أن هذا الإعلان سيكون الخطوة الأولى نحو السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإحياء محادثات السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية.

ترشيحاتنا

خالد الجندي: علموا أولادكم الضمير وبلاش تنجروا ورا الحلال والحرام

للمرة الأولى.. دولة آسيوية تصبح المورد الغذائي الأول للبلدان العربية

التعليم تحذف أجزاءً من منهج الفلسفة لطلاب الدمج الدارسين بالثانوية العامة

هنا جودة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في البرتغال

كأس العرب.. المغرب تتقدم على السعودية بهدف نظيف في الشوط الأول

أخبار التكنولوجيا|مفاجأة مدوية في سعر iPhone SE 3.. و Bitmart للعملات المشفرة تعوض عملائها بـ196 مليون دولار بعد اختراقهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

السيستم فتح للمصريين.. توقعات بزيادة أسعار برامج العمرة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

فيديو

رياح وأجواء باردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى 12 ديسمبر.. فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ