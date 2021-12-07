كوريا الجنوبية: نتعهد ببذل المزيد من الجهود لدعم عمليات حفظ السلام

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبذل المزيد من الجهود من أجل عمليات حفظ السلام حول العالم لمساعدة الدول التي تأثرت بالحروب، على بناء سلام دائم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مون، في تصريحات أمام مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري الافتراضي لعمليات حفظ السلام، إن كوريا الجنوبية سترسل المزيد من العاملين الطبيين إلى وحدات حفظ السلام الكورية وستقدم المزيد من المعدات لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالمز

وأوضح أن بلاده لديها خبرة قيمة في الانتقال من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة مانحة، وأنها ملتزمة بالمساهمة بشكل أكبر في تعزيز السلام ومنع الصراع.

وطلب مون من الوزراء المشاركين في المؤتمر دعم محاولات كوريا الجنوبية للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة ما بين عامين 2024-2025، داعيا أيضا المجتمع الدولي إلى دعم جهود سول لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، معتبرا أن هذا الإعلان سيكون الخطوة الأولى نحو السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإحياء محادثات السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية.