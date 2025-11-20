سهير جودة تحتفي بعيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي برسالة مؤثرة

احتفلت الإعلامية سهير جودة بعيد ميلاد النجمين منى زكي وأحمد حلمي برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، عبّرت فيها عن تقديرها لمسيرتهما الفنية والإنسانية، ولعلاقتهما التي وصفتها بأنها نموذج للشراكة الداعمة والمحبة

وكتبت جودة: "في يوم واحد... اتخلق خط نور جوّه الفن.

يوم بيجمع اتنين... كل ما يكبروا سنة، يكبر معهم معنى اللطف".

وتابعت: "عيد ميلاد منى زكي... وعيد ميلاد أحمد حلمي، مش مجرد تاريخ على الورق، ده تاريخ اتولدت فيه حكاية كاملة من المحبة والصبر والدعم، اتنين مش بس نجوم...

اتنين قدرهم اتقاطع فأصبح كل واحد فيهم مساحة أمان للي جنبه".



وأضافت: “منى... الهدوء اللي بيتكلم، والرِقّة اللي ليها قوة مش محتاجة تثبتها”.

وأكملت: “وحلمي... الضحكة اللي بتطبطب، والإنسان اللي دايمًا بيخلي الدنيا أسهل”.

وأوضحت: “سوا... بيقولولنا إن الشراكة مش جملة رومانسية، ولا صورة حلوة على السوشيال ميديا، الشراكة هي إنك تلاقي حد يفهم سكوتك، ويشيل عنك يوم،ويفرحلك كأن الفرح ليه”.

وهنأتهم بعيد ميلادهم: "كل سنة وهما بخير…وكل سنة والحكاية اللي بينهم بتدوّن درس جديد في الوفاء، وحب من النوع اللي يفضل ثابت...

حتى لو الدنيا اتغيرت".



واختتمت: “كل سنة وعمرهم خير…ووجودهم مع بعض بيخلّي الفن - والناس - أرقى وألطف”.

عيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

يحتفل اليوم 18 نوفمبر، كل من أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، إذ ولد الأول في مثل هذا اليوم عام 1969، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976.



قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

وقبل 4 سنوات، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.

وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية.