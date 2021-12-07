وزير النقل: إنشاء منصة إلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت".. وخرائط إلكترونية لنهر النيل لأول مرة

الفريق كامل الوزير:

استكمال خطة تطهير وتطوير وتكريك المجاري الملاحية بطول 3125 كم

التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 100 عربة نوم جديدة بأعلى معايير الخدمة الفندقية

تنفيذ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت وإنشاء منصة إلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"

إنشاء نظام معلومات البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS لتزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات الورشة والتي شهدت حضور الدكتور، خالد العناني وزير السياحة والآثار ولفيف من المستثمرين السياحيين المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والتي تخدم القطاع السياحي ففي مجال الطرق والكباري.

وأكد وزير النقل أن إجمالي أطوال الطرق التي تساهم في خدمة القطاع يبلغ 3570 كم بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 1098 كم منها وجاري تنفيذ 1385كم ومخطط تنفيذ 1087 كم من أهمها بالبحر الأحمر "طريق الجلالة – السويس / السخنة – السخنة / الزعفرانة – الغردقة / رأس غارب – الصعيد / البحر الأحمر – سفاجا /القصير / مرسى علم (إنشاء جديد) – قنا / الأقصر – قنا / سفاجا – مرسى علم / برنيس" منها انه في سيناء فهناك طرق "النفق / شرم الشيخ - النفق /النقب – نويبع / طابا – سعال / كاترين – دهب / نويبع – فيران / كاترين – شرم الشيخ / دهب".

وبالساحل الشمالي "الطريق الدولي الساحلي – طريق بديل لهضبة السلوم – وادي النطرون العلمين" مشيراً الى تنفيذ تطوير الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة كيب تاون لافتا الى ان كل الطرق السريعة حاليا يها طريق منفصل للشاحنات.

وفي قطاع السكك الحديدية فأشار الوزير إلى أن تطوير الـ 10 كم سكة حديد يخدم السياحة مشيرًا إلى تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1825كم والتي تتكون من الخط الأول "العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسي مطروح" بطول 660كم والثاني "السادس من أكتوبر – الأقصر – أسوان" بطول 925 كم والثالث "قنا – الغردقة – سفاجا" بطول 240 كم والتي ستخدم حركة تنقل المواطنين وتساهم في خدمة قطاع السياحة والتنمية العمرانية منوهاً إلي انه يتم تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة / السد العالي - "تجديدات سكة + تطوير نظم الإشارات".

و جار تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني الحديث لضمان رفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه كما أنه جاري تطوير خط السكة الحديد الحالي القاهرة / السد العالي من خلال تجديدات السكة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لرفع مستويات السلامة ولتقديم خدمة مميزة للركاب لرفع معدلات السياحة الداخلية للأقصر وأسوان.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه جاري التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 100 عربة نوم جديدة بأعلى معايير الخدمة الفندقية لتشجيع السياحة للوجه القبلي ويتم حالياً صيانة عربات النوم الحالية لتحسين مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المتجه للاماكن السياحية بالوجه القبلي.

ودعا الوزير المستثمرين الى التعاون الاستثماري في مجال تأسيس شركه للنقل المتميز تضم عربات النوم الفاخرة الجديدة وقطارات تالجو الجديدة التي سيتم توريدها خلال الفترة القادمة وكذلك عربات الدرجة الأولى المكيفة ضمن صفقة ال1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

وفي مجال النقل البحري أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن تطوير الموانئ البحرية المصرية، يساهم في خدمة قطاع السياحة مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية وإنشاء منصة إلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت" يمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول علي الموافقات الأمنية وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق علي جميع المراين السياحية والموانئ المصرية كما ان شركة الجسر العربي تساهم في حركة التنقل بين مصر والأردن والعراق كما تقوم شركة القاهرة للعبارات بنقل حركة الركاب بين مصر والسعودية.

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري أشار الوزير إلى إستكمال خطة تطهير وتطوير وتكريك المجاري الملاحية بطول 3125كم كما يوجد علي نهر النيل عدد (15) هويس منها 10 أهوسة تتبع وزارة النقل و5 أهوسة تتبع وزارة الموارد المائية والري وأستمرار أعمال الصيانة الوقائية لإزالة الاختناقات الملاحية لخدمة الفنادق العائمة علي المجري الملاحي القاهرة – أسوان.

وإنشاء نظام معلومات البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS لتزويد الفنادق العائمة بالخرائط الإلكترونية ومتابعة تحركاتها علي مسار المجري الملاحي مضيفاً أنه يتم تنفيذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لخدمة حركة تنقل المواطنين والبضائع وخدمة قطاع السياحة كما أشار الوزير إلى تنفيذ خطة لتطوير كافة الموانئ البرية بمايساهم في خدمة قطاع السياحة وحركة التنقل.