الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى الساعات المقبلة، قائلا: إن هناك حالة من التقلبات الجوية وحالة من عدم الإستقرار فى تلك الفترة.

أضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك نشاط بالرياح اليوم بمناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وأمتد تأثيره إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، موضحا أنه كان هناك أتربة ببدايات اليوم، إلا ان الرؤية تحسنت فى فترات الليل.

وتابع أنه من المتوقع مع بدايات غدا إستمرار نشاط الرياح مثير للأتربة، لافتا إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وستكون متوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الخميس القادم سيكون هناك عودة للاستقرار بالأحوال الجوية، متابعا أنه سيكون هناك عودة لهدوء الرياح.

وأفاد أن غدا سيكون هناك المزيد من الشعور بإنخفاض درجات الحرارة، وذلك نتيجة لغياب أشعة الشمس وتكاثر السحب على شمال البلاد، حتي القاهرة الكبرى، متابعا أن العاصفة الترابية الموجودة بالسلوم وسيدي براني ستمتد إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، خاصة الطرق المكشوفة والمدن الجديدة.