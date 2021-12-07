أحمد موسى: السيسي حقق حلم بسملة وأطفال احتفالية "قادرون باختلاف".. فيديو

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بتحقيق أمنية الطفلة بسملة (إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف) والتي كانت طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي ركوب الطائرة كحلم لها.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي نفذ حلم بسملة وجميع الأطفال المشاركون باحتفالية قادرون باختلاف.



وأضاف: «سيادة الرئيس وعدها وكل اللي طلبوه في هذه الاحتفالية نُفذ، واللي طلب ركوب طيارة تم التنفيذ فورًا، خدوا عدد كبير من الأطفال في قاعدة ألماظة»، لافتًا إلى أن الأسر رافقوا الأطفال خلال هذه الرحلة.



وتابع أن بسملة ركبت إلى جوار قائد الطائرة؛ تنفيذًا لطلب الرئيس، مؤكدًا أن ما حدث «تحقيق أمنية» حيث أخذ الأطفال جولة في سماء القاهرة حول بعض المناطق التي استمتعوا برؤيتها من الجو في الطائرة الحربية المصرية.



وأوضح موسى، أن الرئيس لبى جميع مطالب أبنائنا الأطفال من ذوي الهمم في الاحتفالية «النادي الأهلي اتعمل؛ نطلع الطيارة يا ريس اتعمل»، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الرحلة جاء بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكانت الطفلة بسملة، إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، قالت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى إن حلمها ركوب الطائرة؛ وعلى الفور استجاب الرئيس لطلبها، ووجه وزير الدفاع بتحقيق أمنيتها.



واستقلت بسملة، يرافقها عددًا من الأطفال ذوي الهمم، طائرة عسكرية أخذتهم في جولة جوية، استمتعوا خلالها بالعديد من الأماكن في محافظتي القاهرة والجيزة من الجو.



