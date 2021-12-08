بعد إنكار الفنانات عمليات التجميل.. هل تغني الرياضة وشرب الماء عن الفيلر والبوتكس؟

أغلب الفنانات أصبحن يلجأن لحقن الفيلر والبوتكس ليحصلن على مظهر مثالي.. إلا ان اغلبهم ينكرون هذا الامر.. وانتشرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الأراء والنصائح من الفنانات في الدراما او السينما اللواتي يُصرحن بأن السر وراء جمالهن و نضارة بشرتهن و تناسق أجسادهن ورائها الرياضة و الماء و تناول الوجبات الغذائية فقط.

متي يجب اللجوء لحقن الفيلر والبوتكس ؟

ومن أبرز الفنانات التي صرحت بهذا الامر الفنانة سارة سلامة، المطربة المغربية دنيا بطمة، والفنانة المصرية جوري بكر، و علي النقيض فقد صرحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي أشارت الي أن السر وراء جمالها و نضارتها هو استخدامها للفلير والبوتكس والتاكسس وجلسات الألترا ساوند، و غيرها العديد من التقنيات التجميلية التي لطالاما يُرشدنا إليه خبراء التجميل و الأطباء و الجراحين، مما يجعلنا نطرح بعض التساؤلات، هل من الممكن أن تُغني الرياضة و الأطعمة و تناول المياه بالكميات الوفيرة عن استخدام الفيلر والبوتوكس ام لا ؟.

وقال الدكتور شريف حجازي أخصائي جراحة التجميل وماجستير جراحة التجميل والليزر وزراعة الشعر الطبيعي وعضو الأكاديمية الأوروبية لجراحات تنسيق القوام، أنه لابد من الضرورة في البداية تعريف الفرق بين حقن الفيلر والبوتوكس أولاً الفيلر أو كما تسمى حقن التعبئة فهي عبارة عن مواد طبيعية و أخرى مصنعه تحقن تحت الجلد لتعطي مظهرا أكثر شباباَ و نضارة و حيوية ، أغلب هذه الحقن تستخدم خلال فترة لا تتجاوز النصف ساعة لتعطي نتائج مدهشة قد تستمر من 4 الي ٦ شهور او الى عام كامل علي حسب طبيعة استقبال الجسم للمادة.

وأكد حجازي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان مادتي الفيلر والبوتكس تقوم بملء المناطق الفارغة، وهي تعتبر نوع من أنواع العلاج السهل و السريع ، و لكن ليس كل أنواع حقن الفيلر تصح لكل التجاعيد و خطوط الوجه و عند استخدام النوع الصحيح فان النتيجة تكون أفضل و أكثر إرضاء للمريض ، و لذلك يجب أن تتم عند طبيب متمرس و ماهر.

وتابع حجازي، أنه بالنسبة الي حقن البوتوكس فهو عبارة عن مادة تُستخدم لتقليل او حدوث شلل مؤقتا في وظيفة العضلات و تستخدم هذه المادة للتاثير على العضلات المسببة للتجاعيد و خطوط الوجه، والهدف من حقن البوتوكس منع تقلصات العضلات التي تظهر في تعبيرات الوجه، التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد مع تقدم السن، ومنع أعراض الشيخوخة و مظاهر تقدم السن و تستخدم على حد سواء للرجال و النساء.

و أفاد حجازي، أنه لا الجزم بأن المياه او الرياضة، أو التغذية السليمة هي العوامل الأساسية التي تُحارب علامات التقدم في العمر، أو التخلص من الخطوط الرفيعة، أو ملئ الفراغات في مناطق الوجه المُختلفة، إلا أنه لابد من أن يكون الأمر معتمد علي قاعدتين اساسيتين و هما :

أولاً : الاعتماد علي العقاقير الطبية التجميلية مثل الفيلر والبوتوكس.

ثانياً : الاختيار السليم للطبيب الماهر الذي يستطيع استخدام هذه المواد بحرفية تُظهر الشخص، و كأنه بطبيعته لا يختلف كثيراً عن شكله فيما سبق بل علي العكس قد حصل علي الشكل الجمالي الأفضل.