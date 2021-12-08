أمطار تصل للقاهرة ورياح ترتقي للعاصفة.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

كما تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.



وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة بنسبة (40-50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (20% تقريبا) على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحر المتوسط يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح (60-70كم/س) وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.



وبالنسبة للبحر الأحمر يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح (50-60كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 34 21

المدينة 30 17

الرياض 25 11

المنامة 24 20

أبوظبي 29 18

الدوحة 27 21

الكويت 25 13

دمشق 15 08

بيروت 21 15

عمان 14 09

القدس 14 10

غزة 20 14

بغداد 23 11

مسقط 26 21

صنعاء 22 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 20 11

تونس 21 10

الجزائر 17 12

الرباط 18 09

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 5

إسطنبول 11 8

إسلام أباد 20 7

نيودلهي 24 8

جاكرتا 30 24

بكين 7 1

كوالالمبور 33 22

طوكيو 12 8

أثينا 14 6

روما 13 8

باريس 7 4

مدريد 11 5

برلين 1 2-

لندن 8 5

مونتريال 5- 9-

موسكو 04- 10-

نيويورك 3 1-

واشنطن 5 4-

نواكشوط 30 18

أديس ابابا 25 7