هل يكون مونديال الأندية بابًا للصالح بين موسيماني وكهربا؟

يبحث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن حلول جذرية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات بسبب معارضة مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

ويعاني بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من غياب ما يقرب من 10 إلى 12 لاعبا من منتخب مصر والمغرب وتونس ومالي.

وتعد مشاركة لاعبي الأهلي مع منتخبات بلادهم طوق نجاه لبعض اللاعبين وإنقاذهم من المصير المجهول.

وتفاءل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عقب تجاهله خلال الفترة الماضية وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بالإضافة إلي عودة كل من :"طاهر محمد طاهر ، ورامي ربيعة، ومحمود متولى ، ومحمد محمود ، ومحمود وحيد.

وعلى الرغم من إعلان بيتسو موسيماني في وقت سابق بعدم مشاركة بعض اللاعبين في كأس العالم للأندية إلا أنه بات على موعد لتغيير رأيه خلال الأيام المقبلة.

وتشهد الفترة المقبلة مفاجآت عديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عقب تعثر بيتسو موسيماني في اختيار اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية للخروج من هذا الموقف

كما كشف الإعلامي سيف زاهر آخر المستجدات بشأن ملف رحيل ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا عن الدوري المصري.

قال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورت : كهربا يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

أضاف الإعلامي سيف زاهر: كهربا يرحل في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة أو البيع فى ظل عدم وجود حالة من التناغم بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.