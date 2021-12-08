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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الرئيس الروسي لا يعمل على إحياء الاتحاد السوفيتي السابق

صدى البلد

 نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ( الكرملين) دميتري بيسكوف أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على إحياء الاتحاد السوفيتي السابق.


وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات لنائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند بشأن خشية بلاده من أن يكون مشروع الرئيس الروسي هو إحياء الاتحاد السوفيتي السابق: "إن السيدة نولاند بشكل عام متخصصة جيدة في الأوضاع الروسية ومطلعة على كل التفاصيل الدقيقة في الفضاء السوفيتي السابق، وتعرف أن هذا الأمر غير ممكن".


وأضاف بيسكوف:" أنني على قناعة بأن السيدة نولاند مثلنا ومثل المتخصصين الأخرين يدركون جيدا أن إحياء الاتحاد السوفيتي غير ممكن". 


يُذكر أن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سولتسكي قال في وقت سابق من اليوم، معلقا على تصريحات نولاند:" يبدو أن الأمريكيين يعانون حتى الآن من آلام وهمية من فترة الحرب الباردة ولا يمكنهم إدراك الواقع الجديد متعدد الأقطاب".


كما أن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشيف وصف التصريحات الأمريكية بأن الرئيس الروسي يعمل على إحياء الاتحاد السوفيتي السابق بالسخيفة.

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