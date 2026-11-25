أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن بدء إنتاج سيارة في مصر بنسبة مكون محلي تصل إلى 45% يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو استعادة مكانة مصر في صناعة السيارات، ويمهد الطريق أمام بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي يفتحان آفاقًا واسعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وقال أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، إن التحركات الحكومية الحالية لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي في مختلف القطاعات تعكس توجهًا إيجابيًا، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن عام 2024 شهد تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، موضحًا أن قطاع السيارات كان من القطاعات التي تتطلب استيراد كميات كبيرة من المكونات والسيارات الجاهزة، وهو ما شكل ضغطًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بينما يمثل التوسع في التصنيع المحلي فرصة لتحويل هذا القطاع إلى مصدر مهم لجذب العملة الصعبة من خلال التصدير.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن مصر تمتلك تاريخًا صناعيًا مهمًا في مجال السيارات، وكانت من أوائل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي خاضت تجربة الإنتاج المحلي، مستشهدًا بسيارة «رمسيس» التي ظهرت عام 1960، إلى جانب تجارب شركة النصر في إنتاج الأتوبيسات والمقطورات، مؤكدًا أن هذه الخبرات تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لاستعادة قوة الصناعة المصرية.

وأوضح أبو المجد أن الوصول إلى نسبة مكون محلي تبلغ 45% يعد تطورًا مهمًا، لافتًا إلى أن صناعة السيارات العالمية لا تقوم على تصنيع جميع الأجزاء داخل دولة واحدة، إذ تتكون السيارة من أكثر من 20 ألف قطعة، وتشارك دول متعددة في إنتاج مكوناتها وفقًا للتخصصات والإمكانات الصناعية لكل دولة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك بالفعل مقومات صناعية تؤهلها للمشاركة بقوة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن بينها مصانع ضفائر الكهرباء التي تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على إنتاج مكونات تتمتع بمواصفات تنافسية وتلبي احتياجات الشركات العالمية.

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، والعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، موضحًا أن زيادة حجم الإنتاج تسهم في تحقيق وفورات اقتصادية وخفض تكاليف التصنيع، بما ينعكس على أسعار السيارات المطروحة في السوق المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن التوسع في التصنيع المحلي لا يقتصر تأثيره على توفير السيارات، وإنما يمتد إلى دعم الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل، وتنشيط الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوفير العملة الأجنبية.

كما أشار أبو المجد إلى أهمية المبادرات المرتقبة لمبادلة السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات كهربائية، معتبرًا أن دعم هذا التوجه يمكن أن يسهم في تنشيط سوق السيارات، وخلق طلب جديد يدعم عمليات الإنتاج والتجميع المحلي، بالتوازي مع تطوير الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

واختتم رئيس رابطة تجار السيارات تصريحاته بالتأكيد على أن تعميق المكون المحلي وزيادة الاستثمارات والطاقة الإنتاجية تمثل ركائز أساسية لمستقبل صناعة السيارات في مصر، وأن الوصول إلى نسب تصنيع محلي مرتفعة يفتح المجال أمام استعادة مكانة مصر الصناعية والتحول إلى مركز إقليمي واعد لصناعة السيارات وتصديرها.