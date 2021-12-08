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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفو جراف.. موعد بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

صدى البلد

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " فيسبوك " عن موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة

يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي  لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين وأن من يتقدم للعلاج  طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجة مجانا وفى سرية تامة .

قانون فصل الموظف إنفو جراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى تاثير المخدرات

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