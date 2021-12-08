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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. أعضاء بملتقى الحوار يطالبون جوتيريش بالتدخل لإنقاذ المسار السياسي

علم ليبيا
علم ليبيا

وجه 17 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومؤتمر برلين، طالبوا من خلالها بضرورة التدخل بشأن التطورات التي تهدد مسار العملية السياسية التي رسمها مسار برلين وأيدها مجلس الأمن، بالإضافة إلى تغيير طاقم البعثة الأممية لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع.

ووفقًا لصحيفة المرصد الليبية، نبه أعضاء ملتقى الحوار السياسي في رسالتهم إلى وجود تجاوز لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية وتجاوز التعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة.

ولفتت الرسالة إلى تقاعس المجلس الرئاسي في أداء مهامه حسب خارطة الطريق، والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.

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كما نوه الأعضاء إلى تجاهل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دعوات عدة لانعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عملًا بما نصت عليه خارطة الطريق “للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”، في الفقرات السادسة والسابعة والتاسعة من الفقرة (ج) من المادة الرابعة منها، وضوابط عمل ملتقى الحوار السياسي، وانعقاده الدوري والطارئ والتي كانت ضامنة لمراقبة سير المرحلة التمهيدية وفق خارطة الطريق.

ولفتت الرسالة إلى أن عدم ضلوع الأمم المتحدة بدورها في الوساطة وتيسير جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الدورية لمتابعة تنفيذ خارطة طريق المرحلة أدى إلى عدم تنفيذ خارطة الطريق بالكامل وعدم التزام السلطات التنفيذية “المجلس الرئاسي – وحكومة الوحدة الوطنية” بأهداف الخارطة مما أدى إلى عودة الانقسام السياسي بين الأطراف.

وشكك الأعضاء في مساعي سير العملية السياسية وتضاربها مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة إضافة الى التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها، التي قد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة.

وطالبوا بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا والتي أوشكت على الانهيار لضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وذكّر الأعضاء بمسار برلين الذي صمم لتوفير الظروف التي تهيئ لعملية سياسية يقودها الليبيون ويمسكون بمقاليدها وتضع حدًا للأعمال العدائية وتجلب السلام الدائم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن استنتاجات المؤتمر تؤكد على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها ليبيا وتمسك بمقاليدها تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والانخراط فيها بصورة بناءة تمهد لإنهاء الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنظمها لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة.

ليبيا ملتقى الحوار السياسي جوتيريش الأمم المتحدة اخبار العالم

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