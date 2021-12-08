عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرط رئيسي لحضور حفلات النجمة العالمية أديل

أديل
أديل

كشف منظمو حفلات النجمة العالمية أديل، عن شرط رئيسي للجمهور لحضور الحفلات الخاص بها وهو الحصول على التطعيم و اجراء مسحة قبل الحفل بيومين. 

وكشف موقع "ديلي ميل" عن هذا الأمر، مؤكدا أن منظمي حفلات اديل يصرون على تطبيق هذا الاجراء بكل حزم حتى ينال الجمهور فرصة حضور الحفل. 

حفلات أديل 

وكانت اديل اعلنت عن الحفلات التى تحييها خلال الفترة المقبلة حيث تحيى حفلين كل نهاية أسبوع فى الفترة من 21 يناير حتى 16 أبريل. 

وأعلنت المطربة البريطانية أديل عن مكان إقامتها الجديد، بالتزامن مع العروض التي ستقام بدءًا من الأسبوع المقبل بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، ستعرض أديل بداية عروض الاحتفالات يومي الجمعة والسبت في مسرح الكولوسيوم في فندق "كايزارس بالاس" من 21 يناير حتى 16 أبريل 2022.

وستأخذ النجمة البريطانية العطلة  نهاية أسبوع واحدة في منتصف فبراير، وستعين على جمهورها التسجيل قبل 3 ديسمبر للحصول على فرصة على تذاكر حفلاتها.

قبل حفلات رأس السنة .. المطربة العالمية أديل تعلن مكان إقامتها الجديد

أديل تعلن عن جولة فنية في لاس فيجاس العام المقبل

ألبوم أديل 

وبعد ذلك ستكون التذاكر متاحة للشراء بدءا من 7 ديسمبر، وفي الأسبوع الماضي، أصبح ألبوم أديل الجديد الاكثر مبيعا لعام 2021 في الأسبوع الأول من إصداره.

وعن حفلاتها، يضم مسرح الكولوسيوم الشهير 4300 مقعدًا وقد استضاف نجمات في وقت سابق مثل سيلين ديون، والسير إلتون جون، ومادونا، وماريا كاري، ورود ستيوارت.

في وقت سابق كانت قد حصلت بريتني سبيرز على إقامة في فيجاس لمدة أربع سنوات - من 2013 إلى 2017 - ولكن في مكان مختلف، وقالت المغنية ، التي خرجت مؤخرًا من الوصاية ، إنها خرجت مرتين فقط خلال تلك الفترة، وعن عروض نجمة سابقة كانت قد استمرت عروض "ليدي جاجا" من ديسمبر 2018 حتى مايو 2020.

احتفالات رأس السنه راس السنة لاس فيجاس النجمة العالمية اديل ديلي ميل ألبوم أديل الجديد

موضوعات متعلقة

غطاها بعبايته من البرد.. أصالة وزوجها في مشهد رومانسي يشعل إنستجرام |فيديو

تامر عاشور يصل السعودية لإحياء حفله في موسم الرياض.. فيديو

بحب الحب نفسه.. أمينة خليل: رُفضت كزوجة بسبب كوني ممثلة

مرتضى أركان يشارك في مسلسل" اللعبة 3"

نبيل الحلفاوي يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام الجزائر

40 ساعة بيرجع دم.. زوجة المطرب أبو: ابني أنفه اتكسرت

المحكمة فى الصدارة.. 9 أفلام تفشل فى تحقيق نصف مليون جنيه

محمد رمضان يظهر عاريا داخل طائرته متجها إلى العراق

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية ..فيديو

لازم يكون في المنتخب.. طلب عاجل من خالد الغندور لـ كارلوس كيروش

مصر للطيران تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

مدبولي يترأس اجتماع لجنة التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ

أحمد المرسي يكشف تحديات افتتاحية طريق الكباش| خاص

التعليم العالي : نطور ونضيف برامج جديدة للجامعات لوظائف المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

التعليم تنفي منع الطلاب غير المطعمين بـ لقاح كورونا من دخول المدارس

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ