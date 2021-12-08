شرط رئيسي لحضور حفلات النجمة العالمية أديل

كشف منظمو حفلات النجمة العالمية أديل، عن شرط رئيسي للجمهور لحضور الحفلات الخاص بها وهو الحصول على التطعيم و اجراء مسحة قبل الحفل بيومين.

وكشف موقع "ديلي ميل" عن هذا الأمر، مؤكدا أن منظمي حفلات اديل يصرون على تطبيق هذا الاجراء بكل حزم حتى ينال الجمهور فرصة حضور الحفل.

حفلات أديل

وكانت اديل اعلنت عن الحفلات التى تحييها خلال الفترة المقبلة حيث تحيى حفلين كل نهاية أسبوع فى الفترة من 21 يناير حتى 16 أبريل.

وأعلنت المطربة البريطانية أديل عن مكان إقامتها الجديد، بالتزامن مع العروض التي ستقام بدءًا من الأسبوع المقبل بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، ستعرض أديل بداية عروض الاحتفالات يومي الجمعة والسبت في مسرح الكولوسيوم في فندق "كايزارس بالاس" من 21 يناير حتى 16 أبريل 2022.

وستأخذ النجمة البريطانية العطلة نهاية أسبوع واحدة في منتصف فبراير، وستعين على جمهورها التسجيل قبل 3 ديسمبر للحصول على فرصة على تذاكر حفلاتها.

ألبوم أديل

وبعد ذلك ستكون التذاكر متاحة للشراء بدءا من 7 ديسمبر، وفي الأسبوع الماضي، أصبح ألبوم أديل الجديد الاكثر مبيعا لعام 2021 في الأسبوع الأول من إصداره.

وعن حفلاتها، يضم مسرح الكولوسيوم الشهير 4300 مقعدًا وقد استضاف نجمات في وقت سابق مثل سيلين ديون، والسير إلتون جون، ومادونا، وماريا كاري، ورود ستيوارت.

في وقت سابق كانت قد حصلت بريتني سبيرز على إقامة في فيجاس لمدة أربع سنوات - من 2013 إلى 2017 - ولكن في مكان مختلف، وقالت المغنية ، التي خرجت مؤخرًا من الوصاية ، إنها خرجت مرتين فقط خلال تلك الفترة، وعن عروض نجمة سابقة كانت قد استمرت عروض "ليدي جاجا" من ديسمبر 2018 حتى مايو 2020.