شاهد| دموع ياسمين عبد العزيز عند رؤية رسائل الجمهور لها و تحذير عاجل من صندوق مكافحة الإدمان للموظفين

تناولت برامج التوك شو مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، وجاءت كالآتي….

كنت بموت بعد العملية|ياسمين عبد العزيز تروي أصعب لحظات مرضها

روت الفنانة ياسمين عبد العزيز أصعب لحظات معاناتها مع المرض، قائلةً "مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "كنت داخلة اعمل عملية جراحية كنت متعودة أعملها، و أول مرة عملتها كان عندي 16 سنة".

سر تسمية الفنانة ويزو بهذا الأسم ..فيديو



قالت الفنانة ويزو، إن اسمها الحقيقي “دينا محسن”، مؤكدة أن سبب تسميتها بـ «ويزو»، يرجع إلى اسم لانشون كانت تأخذه المدرسة بشكل يومي، ما دفع أصدقائها لإطلاق اسمه عليها.

هنأت الفنانة الكوميدية، دينا محسن"ويزو"، زوجها الممثل الكوميدي شريف حسني، بمناسبة عيد ميلاده، وأرسلت إليه تهنئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

أحمد سليمان يعلن موقفه من الترشح لـ رئاسة الزمالك.. فيديو



قال الكابتن أحمد سليمان مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، إنه سعيد بأداء منتخب مصر أمام الجزائر، وأن لاعبي المنتخب قدموا مباراة قوية.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن لاعبي منتخب مصر أدوا مباراة حماسية أمام الجزائر، وأكد أن مصر ستكون فى المباراة النهائية بـ كأس العرب.

ولفت إلى أن منتخب مصر قادر على مواجهة أى فريق، ومصر تمتلك نجوما كبارا على رأسهم محمد صلاح لاعب منتخب مصر و فريق ليفربول الإنجليزي.

أنا مش مؤذية.. ياسمين عبد العزيز: مش هرفع قضية على طبيب العملية..فيديو





تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.

وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الناس في الشارع بتقولي مينفعش تسكتي ولازم ترفعي قضية ولازم الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي يتاخد إجراء ضده".

وأضافت ياسمين عبد العزيز "وأنا تعبانة قلت إني هرفع قضية ومش هسيب حقي ، لكن بعد التعافي قلت اني اعرف الدكتور ده وربنا سترها معايا بعد لما كنت بموت".

في 6 ساعات.. أحمد موسى يروي تجربة صديقه للحصول على شهادة تطعيم كورونا.. فيديو





روى الإعلامي أحمد موسى، تجربة لـ صديق عزيز لديه أراد استخراج شهادة تطعيم كورونا داخل مركز تطعيم كرداسة، من أجل السفر خارج القاهرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن صديقه ذهب لـ مركز تطعيم كرداسة علشان يطلع الشهادة الساعة 9 صباحا وفضل قاعد لحد الساعة 3 ظهرا.

واستهجن تصرف الموظفين مع المواطن، مضيفا: "الشهادة ممكن تطلع بالتليفون لكنه قعد لحد الساعة 3 عشان حجج واهية أصل السيستم كان واقع والموظف مجاش النهارده بسبب الطقس .. هو ماله".

شاهد| دموع ياسمين عبد العزيز عند رؤية رسائل الجمهور لها





انهمرت دموع الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء مشاهدتها رسائل الجماهير لها، أثناء فترة تعرضها لوعكة صحية صعبة.



ولم تكمتلك الفنانة نفسها من شد الموقف التي تعرضت له، ودخلت في نوبة بكاء تأثرا بالرسائل وتذكرها فترة مرضها الصعبة.



تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.

أحمد موسى يناشد مؤسسات الدولة حل مشاكل أصحاب البازارات والمراكب المعطلة بالأقصر



ناشد الإعلامي أحمد موسى، مؤسسات الدولة بالدخول لحل مشاكل أصحاب البازارات والمراكب المعطلة بالأقصر، موضحا أن هناك مشكلات فى الأقصر بسبب توقف السياحة، وتوقف المراكب المعطلة التى هى مصدر الرزق لهم.

وقال «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك مواطنين يمتلكون بازارات سياحية على النيل، وتم إزالتها من أشهر، مضيفا أن أهالي تواصلوا معه للحديث عن مشاكلهم.

الصحة تكشف التفاصيل الكاملة الخاصة بالجرعة التعزيزية من لقاح كورونا ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الفئات المستحة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة والطواقم الطبية والفئات الأكثر تأثرا بشدة المرض وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ،إن الجرعة الثالثة يتم إعطاؤها بعد 6 شهور من تلقي الجرعة الثانية ، والدولة حريصة علي تحقيق الأمان الصحي والسهولة واليسر علي المواطنتين وهذا بخصوص اللقاحات الخاصة بالمسافرين .



الأرصاد تقدم بشرة للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه إعتبارا من فجر الخميس ستهدء العاصفة الترابية، وستهدء حالة البحار، وسيكون هناك إستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه سيكون هناك إنخفاض درجات الحرارة سيكون خلال الفترات الأخيرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.

يا العلاج يا الفصل.. تحذير عاجل من صندوق مكافحة الإدمان للموظفين |فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه بداية من يوم 15 ديسمبر الجاري سيتم فصل أى شخص يثبت تعاطيه المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون فصل الموظف تعاطي المخدرات حماية أرواح المواطنين، والدليل عندما تمت المشاركة فى هذا القانون المهم، كان أحد أهم بنوده إعطاء فرصة ستة أشهر للتقدم للعلاج.

وزيرة التخطيط: نستهدف بناء جيل قادر على شغل وظائف المستقبل ..فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائحة كورونا جعلتنا نعرف قدر التكنولوجيا، مؤكدة أن أغلب الأعمال الآن تتطلب مهارات التعامل مع التكنولوجيا.

وأضافت “السعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة “الأولى” المصرية، إن مصر زادت 8 ملايين مواطن خلال الـ8 سنوات الماضية، وهو ما يضغط على الموارد وبالتالي نسعى لعمل توزان بين الزيادة السكانية والموارد.

أمجد الحداد: أوميكرون أقل خطورة ومتحور دلتا الأشرس عالميا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن تعديل بروتوكول كورونا يأتي بسبب المستجدات الجديد أو وجود أدوية جديدة أو وجود متحور جديدة، لافتًا إلى أن سبب تعديل البروتوكول في مصر هو وجود نقص في عقار الأكتيمرا واستخدام الإنترلوكين بديلا له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناه "TeN"، ، أن التعديل ليس له علاقة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، لافتًا إلى أنه تم استبدال العقار بآخر جديد.