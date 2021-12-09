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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير: فيوتشر تعرض للظلم التحكيمي في الفترة الماضية

سعد سمير
سعد سمير


أكد سعد سمير، قائد نادي فيوتشر والمعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي في الفترة الماضية.


وقال سعد في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور :" فيوتشر تعرض  للظلم التحكيمي وهو ما أثر على نتائج الفريق مؤخرا."


وأشار سعد سمير، إلى أن فيوتشر احتسب عليهم 5 أهداف، منهم ضربتين على الأقل مشكوك في صحتهم." 


وأتم سعد سمير:" فيوتشر له العديد من ركلات الجزاء الصحيحة لم تحتسب، كان اخرهم ضربة جزاء أمام المصري." 


وعن طموحاته مع فيوتشر هذا الموسم، قال سمير: أداء فيوتشر يؤكد أن هناك فريق كبير ومنظم، وسننهي الدوري هذا الموسم في أول 5 مراكز."

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