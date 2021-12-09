قلة التقدير.. علي غزال يكشف سر رفضه عرض الإسماعيلي

كشف علي غزال نجم ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من الإسماعيلي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد علي غزال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تلقي عرض رسمي من الإسماعيلي للانضمام للفريق في الميركاتو الشتوي المقبل مشددا انه رحب العرض بشده

وأضاف انه شعر عقب ذلك بـ قلة التقدير في المعاملة حيث طلب منه مسؤولو النادي اجراء اختبارات وهو الامر الذي رفضه تماما مشددا ان المسؤولين برروا موقفهم بـ غيابه عن المشاركة والتدريب مع اي ناد منذ فترة طويله

https://youtu.be/GkKdwzpFyk8

https://youtu.be/s-OS29A3QXY

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه



وج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الأبيض باللقب الإفريقي الأول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في اياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الأبيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الأرض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز أبناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانيه قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى

ومحمد صلاح وابراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وإيمانويل كوارشي.