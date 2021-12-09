ارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد الياباني

ارتفعت معنويات العمال الذين لديهم وظائف حساسة للاتجاهات الاقتصادية اليابانية في شهر نوفمبر الماضي حسب بيانات حكومية.

وارتفع مؤشر انتشار الثقة في الظروف الحالية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر بين "مراقبي الاقتصاد"، مثل سائقي سيارات الأجرة وموظفي المطاعم، بمقدار 0.8 نقطة من أكتوبر إلى 56.3، بحافز من رفع حالة طوارئ كورونا.

وتشير البيانلت إلى أن المستجيبين الذين يشعرون بأن الظروف تتحسن أكثر من أولئك الذين يشعرون أنها تتدهور.

وشمل المسح 2050 عاملاً في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر، استجاب 1828 منهم أو 89.2%.

و تشير التقييمات إلى ان الاقتصاد ينتعش رغم استمرار المخاوف بشأن وباء كورونا. لكن لوحظ تراجع الثقة لدى تجار التجزئة 0.4 نقطة إلى 53.7، حيث كان الاتفاق على تناول الطعام أكثر من التسوق والطهي في المنزل.

وأعرب عاملون في وكالات سفر عن التفاؤل بتزايد الحجوزات الجديدة بعد رفع حالة الطوارئ. ولكن بعض العمال كانوا حذرين من الزيادات الأخيرة في تكاليف المواد الخام والشكوك بشأن تأثيرات متحور فيروس كورونا "أوميكرون".