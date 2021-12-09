الإمارات.. تغيير مواعيد العمل الأسبوعي في رأس الخيمة

اعتمدت حكومة رأس الخيمة بالإمارات، تغيير نظام ومواعيد العمل الأسبوعي في الجهاز الحكومي المحلي، تماشيا مع رؤية البلاد لمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة رأس الخيمة على جميع الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار، تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يتم مراعاة متطلبات الهيئات والجهات التي تستدعي طبيعة عملها غير ذلك.

كما سيستمر نظام العمل المرن والعمل عن بعد وفقا للضوابط والموجهات ذات الصلة.

وكانت الحكومة الإماراتية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الـ12 ظهراً، ابتداء من الأول من يناير 2022.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس، 8 ساعات عملا، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة، 4 ساعات ونصف، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة".

وأضافت: "سيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام".