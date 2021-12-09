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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يوقف مئات ملايين الدولارات من عائدات نفط إقليم كردستان

النفط في لبنان
النفط في لبنان

أعلنت  السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، إيقاف  مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط لحكومة إقليم كردستان.  

ووفقا لوكالة "ناس" العراقية، كشف تقرير أعدته شركة ديلويت المختصة بالتدقيق أن لبنان توقف 294 مليون دولار و310 ملايين يورو من عائدات نفط الإقليم كانت مودعة ضمن حساب مصرفي في بيروت،  فيما أفصحت عن قيام الإقليم بتصدير 77 مليون برميل نفط خلال 6 اشهر.

وأوضحت المصادر أن المبلع قد تم إيداعه في الربع الأول من عام 2021 من عائدات النفط  وان لبنان تفرض قيود على العملات الاجنبية في الخارج .

وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان صدرت خلال النصف الأول من عام 2021، 77.35 مليون برميل من النفط عبر خط الأنابيب، كما تم تخصيص 3.95 مليون برميل للمصافي المحلية.  

ويصدر البائعون في كردستان، وفق التقرير، 76.869 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء جيهان بسعر متوسط قدره 53.44 دولار للبرميل.

واكد في تقرير أن حكومة الإقليم حققت، في النصف الأول من عام 2021، إيرادات بلغت 4.1 مليار دولار من صادرات النفط الخام، لكنها استلمت 1.737 مليار فقط بعد استبعاد أجور الشركات وكلفة الإنتاج

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