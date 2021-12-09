«كيفية التعامل مع أصحاب الهمم» ندوة بألسن عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع أصحاب الهمم".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وتنسيق الأستاذة الدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق البروتوكول عن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتحت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد فعاليات الندوة، مؤكدة أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، فازت بالمركز الأول بمسابقة أكثر الهيئات تعاونًا لخدمة المكفوفين على مستوى الجامعات المصرية منذ عدة سنوات، ولديها مكتبة متخصصة لخدمة الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، كذلك تقدم مكتبة رفيق الدرب خدماتها المجانية إلى طلاب مرحلتي الليسانس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة، وتهدف إلى تمكين الطلاب المكفوفين وضعاف البصر من الاعتماد على أنفسهم ولو جزئيًا في حياتهم الجامعية.

وتهتم المكتبة بإتاحة النسخة الإلكترونية النصية أو تحويلها إلى نسق إلكتروني صوتي أو طباعتها بطريقة برايل أو طباعتها بخط كبير وفقا لاحتياجات كل شخص والفروق الفردية بين الطلاب، وتحتوي المكتبة على مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي، والماسح الضوئي، وطابعات البرايل.

بينما أكدت الأستاذة الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه الكلية بها نحو ١٤٠ طالبا من أصحاب الهمم، وتمتلك الكلية بنية تحتية متميزة على مستوى المعامل بأجهزة حاسب آلي مزودة ببرمجيات خاصة لتسهيل تعامل الطلاب معها وأداء امتحاناتهم بأنفسهم باستخدامها، لافتة إلى أن الكلية بكامل وحداتها وإداراتها تساهم في تسهيل مهمة أصحاب الهمم في مختلف متطلباتهم وتوفير بيئة مناسبة لاستخداماتهم.

ولفتت إلى مشاركة الطلاب من أصحاب الهمم في الأنشطة المختلفة التى توفرها الكلية للطلاب من أصحاب الهمم، الثقافية، والرياضية، والفنية، وتحقيق مراكز متقدمة خلال المسابقات المتنوعة على مستوى الجامعة.

وأكدت الأستاذة الدكتورة يمنى صفوت أن الندوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى نشر الوعي في المجتمع الجامعي عن أهم النقاط التى يجب مراعاتها عند التعامل مع أصحاب الهمم داخل قاعات المحاضرات أو خارجها لكي يشعروا بمساواتهم بزملائهم.

وحرصت إدارة الكلية على حضور العاملين من الإدارات المختلفة، خاصة إدارات شئون الطلاب والخريجين ورعاية الشباب لإكسابهم المعلومات اللازمة في التعامل مع أصحاب الهمم من طلاب الكلية.

وأوضح الدكتور مصطفى الشاهد، مدرس الطب بجامعة عين شمس ونائب مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة، أن الجامعة أنشأت مركزًا لخدمة الطلاب من أصحاب الهمم مقره خلف قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة، ويعمل على تنسيق جهود جميع قطاعات الجامعة والجهات الخارجية لدعم الطلاب وتحويل البيئة الجامعية لتتناسب مع استخدامات الطلاب بمختلف احتياجاتهم، لممارسة حياتهم بشكل أكثر فاعلية.

وأكد أن مفهوم التعامل مع أصحاب الهمم ثقافة يجب أن نساهم في نشرها في المجتمع المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من المفاهيم المغلوطة منتشرة بين أفراد المجتمع، موضحًا أن الإعاقة في المكان وليست في الفرد، فاستخدام الوسيلة المساعدة يغنى عن الإعاقة، وشدد على أهمية احترام قدرات أصحاب الهمم وعدم الإفراط في تقديم عروض للمساعدة في أعمالهم اليومية التى يستطيعون ممارستها.

وأكد أن الاحتفال بأصحاب الهمم ليس له أى قيمة لو لم نعلم كيف نتعامل معهم وماذا نقدم لهم، وأشار إلى أن القانون المصري أقر أحد عشر نوعا من الإعاقات من ضمنها الإعاقات المؤقتة؛ وهي أى أسباب عرضية تحدث لأى شخص تتسبب له في عدم القدرة على ممارسة مهامه الحياتية بشكل طبيعي لفترة من الزمن.

وأشارت الأستاذة ريهام عبد الرحمن، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس، إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة جديدة وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة، ومقرها بالمدينة الجامعية، تستهدف الوحدة خدمة الطلاب للتغلب على جميع العقبات وضغوط الحياة التى تواجههم.

وأوضحت محاور عمل الوحدة (التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية - الأنشطة التوعوية - التطوع والزيارات التفقدية)، وأعلنت عن منحة الطلاب الفائقين في خمس كليات علمية على مستوى الجامعة تقدر بقيمة ١٠٠٠ جنيه شهريًا لمدة سنة، وتستمر المنحة في حالة حفاظ الطالب على ترتيبه الدراسي بالكلية، كما تشمل المنحة طلاب الدراسات العليا بمكافأة قدرها ٢٥ ألف جنيه سنوية مقسمين على دفعتين وألف جنيه شهرى للطلاب الفائقين على مستوى الدراسات العليا.

ولفتت إلى أن الوحدة تهتم أيضا بإعانة جميع الطلاب والعاملين خاصة الطلاب من أصحاب الهمم، وتوفر لهم متطلباتهم المختلفة من أجهزة تعويضية مساعدة، كذلك توفير دعم جزئي أو كلي لمشروعات الطلاب، كذلك تسهيلات لقروض الشباب من البنوك لتنفيذ مشروعاتهم وتطوير ومساعدتهم على تنفيذ مشروعات تمويلية صغيرة.

و أكدت د.جهاد إبراهيم، المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس والنائبة البرلمانية السابقة عن ذوي الهمم لعام 2020 أننا كأشخاص ذوي إعاقة نعاني بالفعل من عراقيل كثيرة، لذلك تبذل مجهوداً كبيراً بصفتها نائبة بمجلس النواب المصري لكي يتم وضع التشريعات والقوانين التي تزيل هذه العراقيل وتعمل على تحسين حياة كل شخص ذي إعاقة، لتكون عن حق باعثة أمل من تحت قبة البرلمان لكل شخص ذي إعاقة، وقالت: "أملي أن تتغير نظرتنا لأنفسنا ونظرة المجتمع لنا، وأن يكف الإعلام عن إظهار الأشخاص ذوي الإعاقة في الأفلام والمسلسلات وهم يبيعون المناديل الورق، في إشارات المرور، فلا يصح التقليل من شأننا وإمكاناتنا، فالمعاق ليس معاق الجسد وإنما معاق الفكر".

واستعرضت حياتها بداية من شلل الأطفال الذي ولدت به و الذي غير مجري حياتها إلى الأفضل، وكان أقوى دافع لها للتفوق في كل المراحل الدراسية، و تفوقها الدراس والرياضى وحصولها على بطولات متعددة وميداليات كثيرة وعلى كأس مصر أيضاً.

و شهدت الندوة في الختام تكريم وحدة التضامن الإجتماعي لبعض أبطال التحدي بالكلية : الطالب عبد الرحمن محمود بالفرقة الثانية بقسم اللغة العربية و الطالب محمد أحمد عبد الملك بالفرقة الثانية بقسم اللغة الايطالية و ذلك لتفوقهم الدراسي و تكريم الطالبة روان خليل بالفرقة الثالثة بقسم اللغة العربية لحصولها على المركز الثالث في الكاراتيه في بطولة العالم لذوي الهمم بدبي 2021.