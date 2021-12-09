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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامي : "وثيقة جدة" خريطة طريق للنهوض بالدولة اللبنانية ومؤسساتها

لبنان
لبنان

أشاد الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب  بأهمية  اعلان وثيقة جدة " السعودية - الفرنسية ، مطالبا الحكومة اللبنانية الاسراع بدعوة الوزراء لعقد اجتماع وزاري والبحث الجدي للعمل على تطبيق ، " مضمون اعلان وثيقة جدة " والتي يعتبرها معظم اللبنانيين خريطة طريق للنهوض بالدولة اللبنانية ومؤسساتها .

وشدد الاعلامي طارق أبوزينب في تصريحات خاصة ل صدي البلد على ضرورة البحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكافة القوى السياسية السيادية لوضع لبنان على سكه الخلاص ،  لتطبيق القرار 1559 و1680 و 1701 اللذين لم ينفذا بعد ولم تعد الدولة اللبنانية تتحدث عنهما منذ سنوات، و هذه القرارات هي مطلب لمعظم اللبنانيين   .

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وطالب  حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضرورة الاسراع بإنقاذ لبنان ، عبر تنفيذ الاصطلاحات على كافة الأصعدة وإغلاق المعابر غير الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية ووقف تصدير المخدرات الى السعودية ودول الخليج العربي .

واضاف أنه يشعر أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي لا تمتلك الشفافية و غير ملتزمة ، وتتهرب بوضع خطه خارطة طريق لتطبيق " مضمون وثيقة جدة " لانقاذ ما تبقى من لبنان .

وأعرب الاعلامي طارق أبوزينب عن اعتقاده أن رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله وحلفاءهم ليسا في وارد القبول بالنقاط الواردة في بيان " مضمون وثيقة جدة  " ، و الحكومة اللبنانية وإن كانت غير قادرة على تنفيذ " وثيقة إعلان جدة " ، فعليها على الأقل أن تصارح الشعب اللبناني عن نيتها ، و بغض النظر عن مدى قدرة هذه الحكومة فقد حان الوقت للبنان يتعافى من الكوارث التي تسبب بها المنظومة السياسية .

وأشار  إلى أن المملكة العربية السعودية تريد لبنان عربي قوي ، قادر على حكم نفسه من منطلق الدستور اللبناني واتفاق الطائف والالتزام بالقرارات الدولية والعربية  .

لبنان السعودية الحكومة اللبنانية ميشال عون الشعب اللبناني فرنسا

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