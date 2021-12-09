إعلامي : "وثيقة جدة" خريطة طريق للنهوض بالدولة اللبنانية ومؤسساتها

أشاد الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب بأهمية اعلان وثيقة جدة " السعودية - الفرنسية ، مطالبا الحكومة اللبنانية الاسراع بدعوة الوزراء لعقد اجتماع وزاري والبحث الجدي للعمل على تطبيق ، " مضمون اعلان وثيقة جدة " والتي يعتبرها معظم اللبنانيين خريطة طريق للنهوض بالدولة اللبنانية ومؤسساتها .

وشدد الاعلامي طارق أبوزينب في تصريحات خاصة ل صدي البلد على ضرورة البحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكافة القوى السياسية السيادية لوضع لبنان على سكه الخلاص ، لتطبيق القرار 1559 و1680 و 1701 اللذين لم ينفذا بعد ولم تعد الدولة اللبنانية تتحدث عنهما منذ سنوات، و هذه القرارات هي مطلب لمعظم اللبنانيين .

وطالب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بضرورة الاسراع بإنقاذ لبنان ، عبر تنفيذ الاصطلاحات على كافة الأصعدة وإغلاق المعابر غير الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية ووقف تصدير المخدرات الى السعودية ودول الخليج العربي .

واضاف أنه يشعر أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي لا تمتلك الشفافية و غير ملتزمة ، وتتهرب بوضع خطه خارطة طريق لتطبيق " مضمون وثيقة جدة " لانقاذ ما تبقى من لبنان .

وأعرب الاعلامي طارق أبوزينب عن اعتقاده أن رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله وحلفاءهم ليسا في وارد القبول بالنقاط الواردة في بيان " مضمون وثيقة جدة " ، و الحكومة اللبنانية وإن كانت غير قادرة على تنفيذ " وثيقة إعلان جدة " ، فعليها على الأقل أن تصارح الشعب اللبناني عن نيتها ، و بغض النظر عن مدى قدرة هذه الحكومة فقد حان الوقت للبنان يتعافى من الكوارث التي تسبب بها المنظومة السياسية .

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تريد لبنان عربي قوي ، قادر على حكم نفسه من منطلق الدستور اللبناني واتفاق الطائف والالتزام بالقرارات الدولية والعربية .