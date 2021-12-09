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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم شمال سيناء تكرم الفائزين في مسابقة بانوراما أكتوبر المجيد

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقة بانوراما اكتوبر

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حفل تكريم للفائزين في مسابقة بانوراما أكتوبر المجيد، التي نظمتها إدارة الموهوبين بالتعاون مع التربية الفنية بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء. 

بدأ الحفل  بكلمة أثنى فيها على مجهودات القائمين على العمل فى المسابقة، شاكرا جهودهم المبذولة فى نجاحها وخروجها بالشكل اللائق لتعليم شمال سيناء. 

كما وجه  الشكر إلى الطلاب المشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم فى تشجيع أبنائهم ودعمهم على خوض مثل هذه المسابقات باعتبار أن النشاط جزء لا يتجزأ من العمل التعليمى، فكلاهما مكملان لهدف واحد لمصلحة الطالب.

وأوضحت مدير إدارة الموهوبين أن المسابقة  تنقسم إلى موضوعين هما: 

 التعبير الفني والتصميم الابتكاري، حيث تنافست على المراكز الأولى الإدارات التعليمية بكل من العريش ونخل وبئر العبد والحسنة.
 

لجنة التحكيم

وقد ضمت لجنة التحكيم كلا من حسن راغب، موجه عام التربية الفنية، وأحمد سليم، موجه أول تربية فنية، ومرفت حامد، موجه التربية الفنية بديوان عام المديرية، تحت إشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي مروة عبد العزيز سالم، مدير الإدارة.

وتم تقديم بوكيه ورد إلى وكيل الوزارة كهدية تذكارية تم تصميمه على شكل علم مصر من إعداد إيمان محمد عبد العظيم، مسئول الموهوبين بالمديرية، وذلك بحضور رؤساء الأقسام بإدارة العريش التعليمية، وإدارة نخل التعليمية، وإدارة الحسنة التعليمية.
 

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حفل تكريم الفائزين مسابقة أكتوبر

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