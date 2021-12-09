جامعة حلوان تنظم احتفالية لتسليم أجهزة لاب توب لطلابها المكفوفين | شاهد

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الاورمان

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل توزيع وتسليم أجهزة لاب توب للطلاب المكفوفين من الجامعة من ذوي الهمم، وعقدت الاحتفالية بالتعاون مع جمعية الاورمان ووزارة التضامن الاجتماعي.

حيث تم توزيع ٣٧ لاب توب، ويأتي ذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص للجميع، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلف، وعقدت الاحتفالية بهدف دعم الطلاب من متحدى الإعاقة فهم الطاقة الإيجابية للأمل والتفاؤل بداخل الجامعة، والجامعة لا تدخر جهدًا تقدمه لأبنائها الطلاب كى تدفعهم نحو استمرار تميزهم فى بيئة تعليمية فاعلة ومحفزة على التفوق.

كما تسعي الجامعة لتوفير الدعم المستحق لأبناء الجامعة، وتدعو الجامعة الطلاب للمشاركة فى مختلف الانشطة الطلابية لصقل مواهبهم وتنميتها، والمنافسة فى المسابقات الداخلية والقيمة، هذا وتهتم الجامعة بطلابها من ذوى الهمم ومتحدى الاعاقة.

حضر الاحتفالية الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، هشام عزت مسئول وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ومن جمعية الاورمان محمد عودة نائب مدير مشروعات جمعية الاورمان في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، محمد ابراهيم مدير مشروعات جمعية الاورمان محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، حسن بلال من ادارة مشروعات جمعية الاورمان.

عقدت الاحتفالية تحت إشراف محمد نصر أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأشرف شهدة كبير الاخصائيين، وهند أبو عزيزة مدير إدارة التكافل الاجتماعي المركزي.