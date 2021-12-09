ٱعراضها ومضاعفاتها وتشخيصها .. إليك كل ما يمكن معرفته عن حمى الأطفال

أنواع نوبات الحمى عند الأطفال

أسباب النوبات الحموية عند الأطفال

علامات وأعراض النوبات الحموية

مضاعفات النوبات الحموية

تشخيص نوبات الحمى عند الأطفال

متى تتصل بالطبيب

علاج وإدارة نوبات الحمى عند الأطفال



النوبة الحموية هي تشنج ناتج عن الحمى. وهو النوع الأكثر شيوعًا من النوبات عند الأطفال الأصحاء ، ويحدث في واحد من كل 25 طفلًا ، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات . ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية ، تحدث نوبة الحمى في 2 إلى 5٪ من الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام أو أقل.



تؤثر النوبة على الأطراف على جانبي الجسم وقد تكون مصحوبة بفقدان الوعي . اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن أنواع وأسباب وأعراض وتشخيص وعلاج والوقاية من نوبات الحمى عند الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أنواع نوبات الحمى عند الأطفال



يمكن تصنيف نوبات الحمى عند الأطفال إلى النوعين التاليين .

1. نوبات الحمى البسيطة

معظم النوبات الحموية عند الأطفال هي نوبات حموية بسيطة.

تستمر هذه لمدة أقل من 15 دقيقة.

اهتزاز يلاحظ على جانبي الجسم.

لا تحدث أكثر من مرة في فترة 24 ساعة.

2. نوبات الحمى المعقدة

هذه أقل شيوعًا وقد تستمر لأكثر من 15 دقيقة.

يحدث الاهتزاز في جانب واحد فقط من الجسم.

قد تحدث أكثر من مرة في فترة 24 ساعة.

أسباب النوبات الحموية عند الأطفال

العوامل التالية قد تسبب نوبات الحمى عند الأطفال .

ارتفاع سريع في الحمى

الالتهابات الفيروسية ، مثل نزلات البرد ، أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي تسبب الحمى

الالتهابات البكتيرية ، مثل التهابات المسالك البولية أو التهابات الأذن أو غيرها من الالتهابات التي تسبب الحمى

الميول العائلية

عوامل وراثية



علامات وأعراض النوبات الحموية



وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فيما يلي أعراض النوبات الحموية.

دحرجة العين إلى أعلى

تصلب الأطراف

تستمر تقلصات العضلات لعدة ثوانٍ أو أكثر على جانبي الجسم

البكاء أو الأنين

السقوط من وضعية الوقوف

التقيؤ

عض اللسان

مشاكل في التنفس وزراق (يتحول إلى اللون الأزرق)

الرجيج الإيقاعي لجسم الطفل

عدم الاستجابة لصوت الوالدين

- التبول

لاحظ أن الأعراض قد تختلف في كل طفل. علاوة على ذلك ، قد تظهر هذه الأعراض أيضًا في حالات أخرى ، مثل التهاب السحايا . وبالتالي ، استشر الطبيب دائمًا للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

مضاعفات النوبات الحموية



وفقًا لـ NHS ، تم ربط النوبات الحموية بزيادة خطر الإصابة بالصرع . في حين أن الأطفال الذين لديهم تاريخ من النوبات الحموية قد يصابون بالصرع ، فإن الخطر منخفض.

تشير التقديرات إلى أن الأطفال الذين لديهم تاريخ من نوبات الحمى البسيطة لديهم فرصة واحدة من كل 50 للإصابة بالصرع في مرحلة ما في المستقبل.

أولئك الذين لديهم تاريخ من نوبات الحمى المعقدة لديهم فرصة واحدة من كل 20 للإصابة بالصرع في مرحلة ما في المستقبل.

أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من النوبات الحموية لديهم فرصة واحدة إلى اثنين من كل 100 فرصة للإصابة بالصرع.

تشخيص نوبات الحمى عند الأطفال

في نوبة الحمى النموذجية ، قد لا يوصي الأطباء بإجراء فحص كامل للنوبة إذا لم تكن هناك أعراض أخرى للمرض بصرف النظر عن الحمى.

يُنصح بإجراء فحص كامل للنوبة في السيناريوهات التالية .

كان عمر الطفل أقل من تسعة أشهر أو أكبر من خمس سنوات

تاريخ من اضطراب الدماغ أو الأعصاب أو النمو

تحدث النوبات في جانب واحد فقط من الجسم

نوبة تستمر لمدة تزيد عن 15 دقيقة

أكثر من نوبة حموية خلال 24 ساعة

قد تتضمن عملية النوبة الكاملة إجراء تخطيط كهربية الدماغ (مخطط كهربية الدماغ) ، وفحص الرأس بالأشعة المقطعية ، والتصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) ، والبزل القطني (البزل الشوكي).



اختبار الأمراض الكامنة المسببة للحمى

قد يكون لبعض الحمى أسباب كامنة خطيرة. والتاريخ الطبي والفيزيائي الشامل بعد نوبة صرع حموي قد يحدد حالات مثل

التهاب السحايا

التهاب الدماغ

يمكن إجراء صنابير العمود الفقري لتأكيد أو استبعاد تشخيص هذه الحالات.

اختبارات لفهم المخاطر المرتبطة بالنوبات

الأطفال المصابون بنوبات حمى معقدة أكثر عرضة للإصابة بالصرع. تساعد الاختبارات التالية في تقييم مخاطر الإصابة بالصرع.

مخطط كهربية الدماغ (EEG)

يستخدم هذا الاختبار أقطابًا كهربائية لتسجيل موجات الدماغ لقياس خطر تكرار النوبة. إنه إجراء غير مؤلم.

مسح الدماغ

يخلق التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا مفصلة للدماغ. يساعد في اكتشاف السبب الأساسي الذي قد يؤدي إلى حدوث نوبات عند الأطفال.



متى تتصل بالطبيب



اتصل برقم الطوارئ المحلي إذا لاحظت نوبة تستمر لعدة دقائق. قم بإبلاغ خدمة الطوارئ للحصول على سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى المستشفى. إذا انتهت النوبة بسرعة ، يمكنك نقل الطفل إلى أقرب مستشفى.

يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا كان الطفل يعاني من نوبات متكررة من نفس النوع أو نوبات يبدو أنها من نوع جديد.

إلى جانب النوبات ، إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بالطبيب.

حركات غير طبيعية

الارتعاش

تنسيق مشوش

الالتباس

الإثارة

النعاس

غثيان

متسرع

علاج وإدارة نوبات الحمى عند الأطفال

تتوفر خطط العلاج لكل من العلاج والوقاية من النوبات الحموية. تابع القراءة لمعرفة كيفية إدارة النوبات الحموية عند الأطفال .



إدارة الطفل أثناء حدوث نوبة حموية

أثناء نوبة الصرع ، يجب على الوالدين التزام الهدوء وطلب المساعدة إذا لزم الأمر ومراقبة الطفل وتجنب أي قيود.

يمكنك اتباع هذه الخطوات.

ضع الطفل على جانب واحد لأنه يسمح للإفرازات بالتسرب من الفم.

ضع الطفل على سطح مستو وتأكد من عدم وجود ألعاب أو أشياء حادة حوله لأنها قد تسبب إصابة جسدية.

لا تحاول وضع أي شيء في فم الطفل أثناء النوبة.

احترس من علامات مشاكل التنفس مثل تلون الجلد للزرقة (الازرقاق).

حاول قياس مدة النوبة ل تنتهي معظم النوبات في غضون 30 ثانية إلى دقيقتين.

الأدوية

قد يصف الطبيب أدوية لإنهاء النوبة. عادة ما تدار الأدوية عن طريق المستقيم. سيقوم الطبيب أو الممرضة بتدريبك على كيفية إدارة هذه الأدوية عن طريق المستقيم.



بعد النوبة ، ركز على الأسباب الكامنة وراء الحمى وطرق خفض الحمى.

قد يشعر الأطفال بالنعاس أو التعب أو الارتباك أو الغضب بعد النوبة. كن مؤلفا ودعهم يرتاحون.