في 10 نقاط.. تعرف على أهم ما يميز قرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد

قرية القصر الإسلامية، تقع بمركزالداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتحديدا شمال مدينة موط، عاصمة مركز الداخلة، بحوالى 35 كيلو مترًا، وهي أول من استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات، عام 50 هجرية، وبها بقايا مسجد من القرن الأول الهجري، وتُعد واحدة من أهم الآثار الإسلامية.

فيما يلي سنتعرف على أهم 10 معلومات عن القصر الاسشلاميه

1- تُعد واحدة من أهم الآثار الإسلامية، حيث تمثل النموذج الوحيد الباقي للمدن الإسلامية والعمارة المدنية في العصر العثماني.

2- تتميز القرية باحتفاظها بعددٍ كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية، التي تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه القرية الهامة.

3- روعة أسلوب البناء والتشييد، حيث التنظيم في البناء واتباع تخطيط المدن الإسلامية في ذلك الحين، حيث أن درجة الحرارة تكون داخل مبان قرية القصر القديمة أقل بحوالى 13 درجة مئوية عن الخارج.

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4- القرية متكاملة، سكانها اعتمدوا قديما على تجارة عصر الزيتون لانتاج الزيت، وتخزين التمور، وكانوا يستغلوا الحيوانات فى تشغيل عصارة الزيتون، ويوجد بها طاحونة كبيرة لطحن القمح الذي يستخدمه أهل المدينة في صنع طعامهم.

5- القرية بها مبني المحكمة القديمة وهي مزودة بصحن واسع ومكان للقاضى، ويقال إنها من بقايا العصرين العثماني، والمملوكي، وكان بها غرفتان يستخدما كسجن للمجرمين.

6- القصر الإسلامية طريق حجاج المغرب العربي.

7- يوجد بالقرية التي كانت عاصمة للواحات مسجد يرجع تاريخه إلى القرن الأول الهجري يسمي بمسجد نصر الدين، الذي يوجد ضريحه داخل المسجد الذي ترتفع مئذنته 21 مترا وتعود للعصر الأيوبي ولا تزال تلك المئذنة محتفظة بمعالمها المعمارية كما يوجد داخل المسجد أعتاب خشبية منقوش عليها آيات من القرآن الكريم.

8- القرية بها تخطيط هندسي مميز حيث تم تقسيمها أحياء وحارات يغلق كل حارة باب كبير وكان للقرية عشر بوابات تغلق على حاراتها ليلا، وسميت الحارات على أسماء العائلات التي تسكنها فهناك حارة الحبانية والنجارين والحدادين والفخارية، وفي كل حارة يوجد عدد من المنازل المتلاصقة وعلى كل منها أعتاب خشبية مدون عليها مقولات أو أبيات شعرية تدعوا بالخير والبركة لساكنيها.

9- القرية بها أيضا الفاخورة التي تعتبر أقدم مكان لصناعة الفخار بالواحات وهي مهنة توارثها الأبناء من أجدادهم، ولا تزال موجودة حتى الآن.

10- والقصر ليست فقط مكانا تاريخيا، بل هي واحة للاستشفاء والعلاج من أمراض خاصة الروماتيزمية، حيث إنها تشتهر بالعيون الكبريتية خاصة مع توافر الطمي في برك هذه العيون لما له من خواص علاجية تشفي العديد من الأمراض.